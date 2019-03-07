Ekrem İmamoğlu: CHP Genel Merkezi'nden talimat almam

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, '5 yıldır genel merkezden (CHP) talimat almadım. Seçildiğimde de almayacağım' dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü'ye konuşan İmamoğlu, “Göreve geldiğimizde ilk olarak ciddi bir tasarrufa gideceğiz. Devasa borç için buna mecburuz. İBB'nin 20 milyar TL'ye yakın borcu var. Çoğunluğu döviz üzerinden. Son 5 yılda milyarlarca lira uçmuş. Sadece 2019'da 1.3 milyar TL faiz ödemesi var" dedi.

"Özellikle İSPARK'ta ciddi hamleler yapılabilir. En kârlı, en fazla yatırım yapılan böyle bir kurum nasıl zarar eder, anlamıyoruz. Mevcut otopark kapasitesi 140 bin. Hızlıca 100 bin araçlık daha otopark devreye alacağız. Sadece Şişli'de 31 noktada 10 bin araçlık otopark alanı belirledik" diyen İmamoğlu, "İBB Başkanı olursam tüm ilçe belediyeleri yol arkadaşım olacak. 5 yıldır genel merkezden (CHP) talimat almadım. Seçildiğimde de almayacağım" ifadelerini kullandı.