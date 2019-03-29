Ekrem İmamoğlu: Bizi önde gösteren anketlere de itibar etmiyorum

CHP ve İyi Parti'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 'Ben anketlere fazla kulak asmam. Bizi önde gösterenlere de fazla itibar etmiyorum' dedi. İmamoğlu, 'Tabii ki medya tarafsız olsaydı daha büyük başarılar kazanabilirdik. Ama olmayanı tartışmanın bir anlamı yok' ifadelerini kullandı.

CHP ve İyi Parti'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhuriyet'ten Ali Sirmen'e konuşan İmamoğlu, medyanın tavrına ilişkin bir soruya, "Elbette, medyanın tarafsız olmayacağını biliyorduk. Bunun aksini düşünmek hayalcilik olurdu. Bu durumda biz de kendi medyamızı oluşturmaya başladık. Bu şu anda etkin olan sosyal medyayı kullanmak. İnsanlarla birebir organik ilişki kuruyoruz. Sadece bize oy verenlerle değil, oy vermeyen kesimlerle de ilişki kuruyoruz. Şimdiye kadar önemli bir sorunla karşılaşmadık. Sevginin dili sonunda kazanacak. İnsanlar oy verirken, daha inceden inceye düşünecek. Belki bu ekonomik kriz olmasaydı, öyle olmayacaktı. Ama şimdi krizle birlikte düşünecekler. Tamamen yereli konuşan insanlarla bu konuları konuşuyoruz..." dedi.

"Elinizdeki anket sonuçları da bu görüşlerinizi doğruluyor mu?" sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "Ben anketlere fazla kulak asmam. Bizi önde gösterenlere de fazla itibar etmiyorum. Ben sokağa bakarım. Sokakta organik ilişki kurduğumuz insanların bize gösterdiği bu defa bambaşka bir şeylerin olduğu. Tabii ki medya tarafsız olsaydı daha büyük başarılar kazanabilirdik. Ama olmayanı tartışmanın bir anlamı yok" diye konuştu.