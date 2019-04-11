İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Başka ihtimal yok diyorum. Tek ihtimal var, seçimin sonucunu açıklayın. Bu kadar net' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Tv, Cem Tv, Tele 1, KRT Tv ve Yön Radyo ortak yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.

"Başka ihtimal yok diyorum. Tek ihtimal var, seçimin sonucunu açıklayın. Bu kadar net" diyen İmamoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu neyin kararını verecek biliyor musunuz? Benim çocuklarımın, yetmez torunlarımın, yetmez torunlarımın çocuklarının teminatı olacak kararı verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları benim çocuklarıma İstanbul'u hazırlayacak, yetmez torunlarıma, onun çocuklarına, onun torunlarına... İstanbul bu ya dünya emaneti. Keyif alacaklar, görecekler, motive olacaklar. Belediye kimsenin mülkü değil ki, biz emanetçiyiz" ifadelerini kullandı.