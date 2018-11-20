Ekranların AKP savunucusu, Erdoğan tarafından 'rektör' yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu'nu atadı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Hacısalihoğlu, televizyonlardaki tartışma programlarında AKP yanlısı tavrıyla dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu atandı. Söz konusu atama 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Hacısalihoğlu CNN Türk başta olmak üzere televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında AKP yanlısı tavırlarıyla tanınıyordu. 2007'deki cumhuriyet mitinglerinin ateşli konuşmacısı olarak tanınan, Prof. Dr. Nur Serter ve Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’nun yanından ayrılmayan, MGK Genel sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç'ın hızlı savunucu olan, AKP hükümetini en sert şekilde eleştiren yazılara yer veren “Jeopolitik" adlı muhalif kemalist dergiyi hazırlayan Yaşar Hacısalihoğlu, Ergenekon tutuklamalarının başlamasıyla birlikte ortalıktan kaybolmuş, yıllar sonra bir AKP savunucusu olarak ortaya çıkmıştı.