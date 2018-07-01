'Ekonominin başına Acemoğlu getirilebilir' iddiasına yalanlama

Fatih Altaylı, Daron Acemoğlu'nun 'ekonominin başına getirileceği' iddiasını köşesine taşıyarak, Acemoğlu'nun bundan haberi olmadığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuracağı yeni kabinede Daron Acemoğlu'nun ekonominin başına getirileceği iddia edilmişti.

Nagehan Alçı’nın iddiası, Fatih Altaylı tarafından yalanlandı.

Altaylı, Habertürk'teki köşesinde şöyle yazdı:

"Nagehan Alçı’nın köşesinde okuyunca heyecanlandım doğrusu.

Mektebi Sultani’den sevgili kardeşim Daron Acemoğlu için “Kurulacak kabinede ekonominin başına getirilebilir” diye yazıyordu.

Sonra biraz araştırdım, gerçekten böyle bir şey var mı diye!

Ne yazık ki heyecanım boşa çıktı.

Daron Acemoğlu’nun böyle bir şeyden haberi bile yok.

Kendisiyle hiçbir temas kurulmamış, kendisine böyle bir teklif veya teklif geleceği yolunda bir bilgi dahi iletilmemiş.

Dahası böyle bir teklif gelse dahi Daron Acemoğlu’nun bu teklifi kabul etmesi şu an için pek olası görünmüyor.

Akademik çalışmaları, ders verdiği MIT ile olan ilişkisi ve sürdürmekte olduğu bazı danışmanlık görevleri nedeniyle Acemoğlu fazlasıyla yoğun ve akademiye ara vermek gibi bir niyeti yok gibi görünüyor.

Tabii yine de belli olmaz.

Bir vatansever olduğunu bildiğimiz Acemoğlu, bakarsınız gelir.

Ama söyleyeyim, ihtimal çok çok düşük."