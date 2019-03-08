İstanbul Barosu bünyesinde faaliyet gösteren Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu, 'Ekonomik krizde kadın emeği: Kriz, istihdam ve haklarımız' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

İstanbul Barosu bünyesinde faaliyet gösteren Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu, dün akşam İstanbul Barosu Konferans Salonu'nda 'Ekonomik krizde kadın emeği: Kriz, istihdam ve haklarımız' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kolaylaştırıcılığını İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Zeynep Suda'nın üstlendiği söyleşide, krizin kadın emeği üzerindeki etkileri konuşuldu. Avukat Pelin Pınar Kaya tarafından yapılan açılış konuşmasında 8 Mart'ın Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasının tarihsel dayanaklarına değinildikten sonra krizin kadın emeğine yansımaları ve bu bağlamda kadın emeğinin karşılaştığı zorlukları aktarmak üzere sözü Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu Başkanı Av. Özge Demir aldı.

Özge Demir, kadının üretime katılmasının önünde duran engellerin neden ve sonuçlarını veriler ışığında kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Kadının işsizliğinin önünde duran en büyük engellerden birinin toplumsal cinsiyet rolleri ve bundan kaynaklı kadının ev işlerini yapmak zorunda olması algısı olduğunu belirtti.

'SORUNLAR ÖRGÜTLÜ ÇABA İLE AŞILABİLİR'

Araştırma sonuçlarına göre, çalışan kadınlar ile çalışmayan kadınlar arasında, çocuk bakımı ve ev işleri yapma süresi bakımından yalnızca bir saatlik zaman farkı olduğuna, erkeklerde ise bu sürenin çok daha az saatler olarak karşımıza çıktığına değindi. Kadınların kayıt dışı çalıştırılmalarının ortaya çıkardığı sorunlara dair bilgiler veren Demir, kadınların eve "ek gelir" getirmek üzere çalıştığı gibi bir algının yerleştiğini ve bundan dolayı daha kolay gözden çıkarılabilir olduklarını, kayıt dışı çalışmanın güvencesizliği de beraberinde getirdiğini belirtti. Son olarak bu sorunların kişilerin tek başına çabalarıyla değil örgütlü bir biçimde aşılabileceğine değinen Özge Demir, sözlerine "Emeğimizin karşılığını alabileceğine dair umudumuz da, bunu başarmak için cesaretimiz de var. Mücadelemizde umut ve cesareti birleştirdiğimiz bir yıl olmasını diliyorum" diyerek son verdi.



'ÇALIŞAN KADINLARIN YARISI KAYIT DIŞI ÇALIŞIYOR'

Söyleşinin ikinci bölümünde ise, Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu Üyesi Av. Zeynep Gülşen, işçi kadının hakları ve mevcut durumda hakları için yürüttüğü mücadeleyi değerlendirdi ve çözüm önerileri sundu. Kadının sahip olduğu haklardan en önemlilerinden birinin çalışma hakkı olmasına rağmen, 10 kadından yalnızca 3'ünün çalışabildiğine ve çalışan kadınlarının yarısının kayıt dışı çalıştığına değinen avukat Zeynep Gülşen, işverenlerin çoğunun işyerlerinde kadın işçi çalıştırmasının kadın istihdam edebilmek gibi bir kaygı gütmediğini, kadının ucuz işgücü olarak görüldüğünü ifade etti.

Kadınların her alanda kadın olmalarından doğan sorunlarla mücadele ettiklerini belirtti ve birçok meslektaşının Baro aracılığıyla verdiği ilanlarda bunun açık bir şekilde örneklerinin görülebileceğini, kadınların işe alınabilmek için fiziklerinin güzel olması gibi şartlar arandığını, çalışma hayatlarında ise "zor" işler söz konusu olduğunda patronları tarafından kadınlıklarının kullanılmasının istenmesi gibi durumların yaşandığını ve bu gibi durumların yetkili yerlere şikayet edilmesi gerektiğini söyledi. Bu gibi sorunlarla karşılaşan meslektaşlarının Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu ile iletişime geçmelerini önerdi.

GERİCİ DÜZENLEMELER

Siyasi iktidarın gerici düzenlemelerinin de kadının çalışma hayatına etkilerinden örnekler veren Gülşen, sermayenin talepleri ile gericiliğin zaman zaman belirli çelişkiler yaşadığını ve bu çelişkilerden zararlı çıkanın emekçiler, daha fazla ise kadın emekçiler olduğunu belirtti. İş Kanunu'nda kadın lehineymiş gibi görünen birçok düzenlemenin aslında toplumsal cinsiyet rolleri ışığında hazırlandığını, bunlardan birinin de 150'den fazla kadın işçinin çalıştığı işyerlerinde kreş açma yükümlülüğü getirilmesine rağmen burada alt sınır olarak baz alınan işçilerin yalnızca kadın işçi olmasının aslında çocuk bakma işinin kadınların yapması gereken bir iş olarak kabul edildiği anlamına geldiğini, bu gibi örneklerin çoğaltılabileceğini ifade etti.

Ev eksenli çalışmanın da kadın emekçiler içinde yaygın olduğuna değinen avukat Zeynep Gülşen, işverenin işyeri sağlamak gibi bir yükümlülüğü olmaması ve çok düşük ücretlerle üretim yapılması, kadınların ev bütçesine katkı yapmak amacıyla bu çalışma şeklini seçmeye daha yatkın olması nedeniyle işverenlerce bu üretim şeklinin tercih edildiğini ve geçtiğimiz yıllarda bu biçimde çalışan kadınların yüzde 150 arttığını belirtti. Gülşen, kadın emeğinin her alanda sömürüldüğünü ve işçi kadınların haklarını yalnızca mücadele ederek, mücadeleleri için örgütlenerek kazanabileceklerini söyleyerek sözlerine son verdi.

Söyleşi izleyicilerin soru ve katkılarıyla devam etti. İzleyiciler arasında yer alan Türkiye Komünist Partisi Ataşehir Belediye Başkan adayı Fide Lale Durak, kendisinin de bir mühendis olduğunu ve avukatlık mesleğine dair konuşulan birçok hak gaspıyla kendi mesleğinde de karşılaştığını söyledi. Durak, kriz ve krizin kadın emeğine etkilerinin konuşulmasının seçime giden bir ülkede önem teşkil ettiğini ve bahsedilen sorunların çözümünü düzenin değişmesinde gördüğünü, Emekçi Kadınlar Günü'nde direnen kadınlara dikkat çekerek onların Güler Sabancı veya Ümit Boyner'le aynı gemide olmadıklarını söyledi. Birçok emekçinin haklarını kazanabilmek için patronlarına ve bu düzene karşı mücadele ettiklerine ve bu direnişlerden çok önemli sonuçlar çıkarılması gerektiğine değindi ve hak mücadelesini yükseltmek için salonda bulunan herkesi Türkiye Komünist Partisi'nin 10 Mart Pazar günü Kartal'da düzenlediği mitinge davet etti.



