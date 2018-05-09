Ekonomi Zirvesi sonrası 'tedbir' açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebiyle yapılan "Ekonomi Değerlendirme Toplantısı" sonrasında yapılan açıklamada "gereken tedbirler alınacaktır" denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Ekonomi Değerlendirme Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir" denildi.

Açıklamada "Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır" denilirken, "Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de yine büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edecektir. Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atılacaktır.Bankacılık sektörümüz, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite düzeyi ve uluslararası piyasalara erişim imkanı bakımından tarihinin en güçlü seviyesindedir" sözleri yer aldı.

'REEL KESİMİN FİNANSMAN İHTİYACI KOLAYLAŞTIRILACAK'

Açıklamada yer alan diğer başlıklar şöyle:

"Bir süredir mevduattaki artış, kredilerdeki artış oranının üzerinde seyretmektedir. Reel kesimin finansmana ihtiyacını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atılacaktır."

'GAYRİMENKUL İÇİN ADIM ATILMASI TAVSİYE EDİLDİ'

"Bankalara, ekonomimizin en önemli itici güçlerinden olan gayrimenkul sektörüne yönelik kredilerde kolaylık sağlamaları tavsiye edilmiştir. Mevcut döviz ve altın varlıklarının etkin kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Varlık Barışı uygulaması, yurt içi ve yurt dışı birikimleri kapsayacak şekilde genişletilecektir."