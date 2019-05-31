Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 2,6 daraldı

İlk çeyrekte ekonomi yıllık bazda yüzde 2,6 daraldı. Beklenti yüzde 2,5 daralma olmasıydı.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 daraldı. Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) TL'deki sert değer kaybı, finansal koşullardaki sıkılaşma ve iç talepteki yavaşlamanın da etkisiyle yüzde 2.5 daralması bekleniyordu.

Ekonomi 2018'in ilk çeyreğine yüzde 7.4 seviyesinde bir büyüme ile başlamış; ikinci çeyrekte büyüme yüzde 5.3'e, üçüncü çeyrekte yüzde 1.8'e yavaşladıktan sonra son çeyrekte ise yüzde 3 daralma yaşamıştı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 2,5 arttı, sanayi sektörü yüzde 4,3 ve inşaat sektörü yüzde 10,9 azaldı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 4 azaldı.

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,7 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları %7,2 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %13 azaldı.