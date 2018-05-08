Ekonomi Berat'tan sorulacak

Seçim sonrası AKP'nin yeni hükümeti oluşturması durumunda ekonomi yönetiminin Berat Albayrak'a verileceği iddia edildi.

24 Haziran seçimlerinin ardından AKP'li bir hükümet kurulması durumunda yeni kabinede bakan sayısının yaklaşık yarıya inmesi bekleniyor. Bu durumda ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a geçeceği, Mehmet Şimşek'in de milletvekilliğini tercih etmeyebileceği iddiaları öne sürüldü.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Erdoğan’ın, mevcut bakanlardan 7-8 ismi milletvekili aday listelerine koymayarak, yeni kabinede değerlendireceğine kesin gözüyle bakılırken, bazılarının ise Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak teşkilat yapısında görevlendirilme ihtimali nedeniyle, liste dışında kalabilecekleri belirtiliyor.

Şu anda Başbakan ve yardımcıları ile birlikte 27 kişiden oluşan kabine, yeni sistemle birlikte sadece icracı bakanlıklardan oluşacak. AKP kulislerinde, icracı bazı bakanlıkların birleştirilmesi ile bakan sayısının 14-15’e kadar düşeceği, bu sebeple hâlen bakanlık görevini yürüten en az 10 kişinin sistemin doğal sonucu olarak kabine dışı kalacağına kesin gözüyle bakılıyor.

EKONOMİ YÖNETİMİNE ALBAYRAK

Yeni yapıda, ekonominin tek elde toplanması ve bu görevin Berat Albayrak’a verilmesi durumunda, Mehmet Şimşek’in milletvekilliğini tercih etmeyeceği, bu nedenle de aktif siyaseti bırakabileceği belirtiliyor. Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül ve Nurettin Canikli’nin, cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ise bu görevini sürdüreceği veya güvenlik politikaları ile ilgili oluşturulacak yeni bir bakanlıkta görevlendirileceği belirtiliyor. Mevcut bakanlardan Lütfi Elvan, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ve Fikri Işık’ın belediye başkan adayı olarak değerlendirilebileceğine yönelik yorumlar yapılıyor.

Erdoğan, bakanların yanı sıra, mevcut milletvekilleri arasından tercih yaparken de yine bazı isimleri hem kabine, hem de yerel seçimleri düşünerek hareket edecek. Üç döneme takılan milletvekillerinin büyük bölümüne listede yer verilmeyeceği, sınırlı sayıdaki ismin yeniden Meclis’e taşınacağı, bazılarının ise 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak değerlendirilmesi için, liste dışında tutulabileceği belirtiliyor.

BİNALİ YILDIRIM İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞINI İSTEMİYOR

Başbakan Binali Yıldırım’ın milletvekili listesinde yer almamasının, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına yönelik ihtimalleri gündeme getireceği belirtildi. Uzun zamandır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ismi dillendirilen Yıldırım’ın bu ihtimale soğuk baktığı ifade ediliyor.