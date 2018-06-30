Ekonomi Bakanı Zeybekci: AB ile ilişkiler farklı noktaya gelecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Ekonomi Bakanı 'AB ile ilişkiler, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ilgili 2016'nın sonuna kadar getirdiğimiz olumlu süreç, 2018'in sonbaharından itibaren farklı noktaya gelecektir' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye'nin rahatlayacağını, AB ile ilişkilerin Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin yeniden gündeme alınmasıyla birlikte 2018 sonbaharından itibaren farklı bir noktaya taşınacağını ileri sürdü.

'YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM'

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Zeybekci, Bakanlık olarak ihracatçılara verdikleri destek ve teşviklerde Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti ve katkılarından bahsetti. İhracatçı sayısını yüzde 100 artırmak istediklerini söyleyen Zeybekci, "Biliyoruz ki, ihracatçılarımızın, ve ihracatımızın şu an gelmiş olduğu nokta ile artık yeni şeyler söylemek, değişmek lazım. Türkiye olarak bir Türkiye mucizesi gerçekleştirdik, 35 milyar dolardan 172 milyar dolara giderken, bunu 200 milyar dolara çıkarırken belki bunlarla gerçekleştirebiliriz ama emin olun ondan sonra aynı yöntemlerle devam etmemiz mümkün değil. Artık yeni şeyler söylememiz, bilgi, teknoloji, marka, tüketim alışkanlıklarını belirlemede Türkiye olarak bizim farklılaşmamız lazım. Yeniden dünyayı keşfedecek değiliz ama bir çok alanda kendimizi garanti altına almamız lazım" dedi.

Zeybekci toplam tutarı 40 milyar dolara ulaşan "Yatırım Teşvik Belgesi" sahibi desteklenen projelerin 2018-2019'daa cari açığı yıllık 19 milyar dolar azaltacağını iddia etti.

'AB İLE İLİŞKİLER 2018 SONBAHARINDA FARKLI NOKTAYA GELECEK'

Nihat Zeybekci, "Türkiye önümüzdeki süreçte rahatlayarak yoluna devam edecek, AB ile ilişkiler, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ilgili 2016'nın sonuna kadar getirdiğimiz olumlu süreç, 2018'in sonbaharından itibaren farklı noktaya gelecektir." diye konuştu.

TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE OLDU

Genel Kurul'da TİM Başkanı olarak tekstilci İsmail Gülle seçildi.