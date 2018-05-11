Ekonomi Bakanı: Türkiye'deki Suriyeliler büyük bir iş gücü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Suriyelilerin iş gücü havuzuna dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İş Gücü Piyasasına uyumu: Zorluklar ve Fırsatlar” konferansında konuştu. Zeybekci Türkiye'de 3 milyon 600 bin Suriyeli olduğunu ifade ederek “3.6 milyon Suriyelinin 2.2 milyonu 15-64 yaş arasında. Bu kadar büyük bir iş gücü var. Bu insanlar ne legal bir şekilde çalışabiliyor, ne de başka bir şekilde. Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetleri, inanın hiç kimseden ders alacak noktada değildir. Ders verecek noktada mıdır? Evet. Bizim tüm dünyaya ders vermemi gerekiyor. Şu hizmetleri yapan, tüm dünyaya kapısını açan, bütün insanlığa kapısını açan bu ülke ütün dünyaya ders verebilecek niteliktedir, ahlaktadır ve kabiliyettedir. Biz bütün mültecileri, ki bir çoğu orada Güney Doğu Anadolu bölgesinde. Urfa, Antep, Kilis, Diyarbakır. Batıya doğru geldiğimizde Adana, Osmaniye. En batıya gelin, Denizli’de bile var. İzmir’de, İstanbul, zaten en çok olan yer. Buralarda, bunları kontrollü bir şekilde üretime dahil oldukları, ekonomiye dahil oldukları bir alan ortaya çıkarabiliriz. Ekonomi Bakanlığı olarak biz, bunun bütün sorumluluğunu almaya hazırız” şeklinde konuştu.

Nihat Zeybekci sayı yükselse bile kapıları kapatmayacaklarını söyleyerek “30 milyar, 31 milyar dolar civarında, bu ülkenin insanları kapısına gelen inanların yardımına koştu. Dünyada hiç kimse dahi Türkiye’ye yardım etmese, hiç kimse Türkiye’nin bu fedakarlığına duyarlı olmasa dahi, istemeyiz tabi. Asla böyle bir dilek içerisinde değiliz. 3.5 milyon değil 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon dahi olsa kapılarımızı kapatmayacağız. Gelenlerle her şeyimizi paylaşacağız” dedi.