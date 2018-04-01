Ekonomi Bakanı: O şirketlerden hesap soracağım

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Rusya ile yaşanan krizi fırsata çeviren' Türk şirketlerden de tek tek hesap soracağını söyledi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Rusya krizinin ardından yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

"Engellenmiş olan hiçbir ürün hiçbir sektör yok. Ama dolaylı kısıtlamalar var" diyen Zeybekci, "Bunu Rus dostlarımıza da söylüyoruz. Firma kısıtlamaları yapıyorlar. Bunu kesinlikle kabul edilebilir bulmuyoruz. Büyük bir sabırla da yani uçak krizinin ardından Türkiye'deki tüm ürünlerin yasaklanmasından sonra sabrettik, o sabrın sonuna kadar da dayandık, en sonunda bizim de aldığımız önlemler oldu sonra çözüldü" ifadelerini kullandı.

Zeybekci şöyle devam etti:

"Bizim de orada büyük bir tarım ithalatımız var. Buğdayda en büyük ikinci ithalatçısıyız. Ayçiçek yağında ve küspesinde birinci ithalatçısıyız. Dolaysıyla onların yaptıklarının aynısını biz de yaparsak bu epey bir rahatsızlık verir. Şİmdi kendilerine de bunu söylüyoruz. Uyarıda bulunduk. Geçen haftalarda da bulunduk yeniden 8-10 şirket aldılar ama çok yaşanan olumsuzluklar var onların da hesabını soracağım. İçeride bunu maalesef fırsat bilip de Türk şirketlerinden bu şekilde davrananlardan da tek tek hesap soracağım. Bazı ürünleri TIR başına 6 bin dolar aldığını ve kimlerin aldığını bunların hepsini de biliyorum. O fırsatçılara gereğini yapacağız"