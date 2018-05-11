Ekonomi Bakanı: Dolardaki artışı kabul etmiyorum

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 4,20'nin üzerine çıkan dolar/TL paritesini kabul etmediğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dolardaki yükselişe ilişkin açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı Editör Masası’nda konuşan Zeybekçi, "Kurda yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelemizi de olumsuz etkiliyor ama tüm bu sorunlara rağmen şunu asla unutmamak lazım. Türkiye ekonomisi eski hastalıklarından aridir, asla eskiden yaşanan sıkıntıları yaşamayacağız" dedi.

Zeybekçi, "Şu anda ekonomimiz ihracat, istihdam, yatırımlar, turist sayısı ve makro ekonomi göstergeler itibariyla oldukça sağlam adımlarla ilerliyor. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.