Ekmeleddin İhsanoğlu kime oy vereceğini açıkladı!

CHP'nin bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ile birlikte aday gösterdiği Ekmeleddin İhsanoğlu, seçimde Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı.
Perşembe, 19 Nisan 2018 15:27

MHP’nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararının ardından Ekmeleddin İhsanoğlu'nun oyunu kime vereceği merak konusu oldu.

İhsanoğlu, Odatv’nin "partisinin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verip vermeyeceği" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı almış idim. Partiye davet edildim. Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum.”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, o dönem İhsanoğlu'nun adaylığına tepki gösterenlere "tıpış tıpış oy vereceksiniz" demişti.

 