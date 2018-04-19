Ekmeleddin İhsanoğlu kime oy vereceğini açıkladı!

CHP'nin bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ile birlikte aday gösterdiği Ekmeleddin İhsanoğlu, seçimde Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı.

MHP’nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararının ardından Ekmeleddin İhsanoğlu'nun oyunu kime vereceği merak konusu oldu.

İhsanoğlu, Odatv’nin "partisinin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verip vermeyeceği" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı almış idim. Partiye davet edildim. Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum.”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, o dönem İhsanoğlu'nun adaylığına tepki gösterenlere "tıpış tıpış oy vereceksiniz" demişti.