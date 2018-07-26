Ekmek zammının enflasyona etkisi ne olacak?

Ekmeğe yapılacak yüzde 15 zammın, manşet enflasyona 0,3 puan artırıcı etkide bulunacağı belirtildi.

Ekmek fiyatları, enflasyona etkisi nedeniyle ekonomistler tarafından yakından izleniyor.

Yapılan hesaplamaya göre, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun açıkladığı yüzde 15 zam, manşet enflasyona yaklaşık 0,3 puan artırıcı etki yapacak.

TÜİK verilerine göre, gıda ve alkolsüz içecekler kaleminin enflasyon sepeti içindeki ağırlığı yüzde 23 ekmeğin ağırlığı ise yüzde 2,1 seviyesinde bulunuyor.

Reuters'ın aktardığına göre, tüketici fiyatları haziranda yıllık olarak yüzde 15,39 ile 2003 bazlı serinin en yükseğine gelerek son 14 yılın zirvesinde bulunuyor.