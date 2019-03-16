Ekinci: CHP’ye oy vermeyi kendim için zül telakki ediyorum ama yapacak bir şey yok

Siyasetçi ve yazar Tarık Ziya Ekinci, seçimlerde HDP'nin batıda 'Millet İttifakı' adaylarını destekleme kararına ilişkin, 'Ben şahsen gidip CHP’ye oy vermeyi kendim için zül telakki ediyorum. Ama gidip vereceğim. Başka yapacağım bir şey yok' dedi.

Siyasetçi ve yazar Tarık Ziya Ekinci, 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Ekinci, "HDP batıda 'AKP’ye kaybettirme' politikasıyla seçime gidiyor. Bu çerçevede çok sayıda yerde aday göstermedi. Bu stratejiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi.

"Şimdi soruna iki açıdan yaklaşabilirsin. Duygusal açıdan yaklaşmak istersen CHP’ye oy vermek aklı başında hiçbir Kürt’ün, hiçbir HDP’linin yapmayacağı bir iştir. Çünkü CHP’de açıkça AKP’nin milliyetçi, ırkçı politikasını izlemektedir. Onlar bunun adına ulusalcılık diyor. Yani AKP milliyetçilik, CHP ise ulusalcılık diyor. Aralarında hiçbir fark yok. HDP’ye karşı tutumunda da çok net. Bir şekilde HDP’yi itici, dışlayıcı, keriminalize edici bir politika izlemektedir" diyen Ekinci, "Şimdi bu politikayı izleyen bir siyasi partiye herhalde Kürtler sempati beslemezler. Ben şahsen gidip CHP’ye oy vermeyi kendim için zül telakki ediyorum. Ama gidip vereceğim. Başka yapacağım bir şey yok" ifadelerini kullandı.