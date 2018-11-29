'Ehliyetsiz araç kullandığı için ceza kesildi' denilmişti, gerçek öyle çıkmadı

Dün sosyal medyada ve birçok haber sitesinde 'İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan kadın, polis tam ceza kesecekken kulakları sağır eden çığlıklar atmaya başlayınca polis 'Lan bağırma hanımefendi' diyerek tepki gösterdi' ifadeleriyle duyurulan olayın aslının başka olduğu ortaya çıktı.

Dün sosyal medyada sık sık paylaşılan bir videoda, bir öğretmenin ehliyetsiz araç kullandığı, ceza kesilince de çığlık atttığı ileri sürülmüştü.

Olay birçok haber sitesi tarafından "İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan kadın, polis tam ceza kesecekken kulakları sağır eden çığlıklar atmaya başlayınca polis 'Lan bağırma hanımefendi' diyerek tepki gösterdi. Ceza kesilmesine çığlık atarak tepki gösteren Ö.A.T’ye 578 TL para cezası kesildi" şeklide haberleştirildi.

Ö.A.T.'nin öğrencisi olduğunu belirten bir Eksisözlük kullanıcısı, hocasıyla olayın ardından görüştüğünü ifade ederek yaşananlarla ilgili Ö.A.T’ye ait olduğunu belirttiği açıklamayı paylaştı.

Paylaşımda özetle şu ifadeler yer aldı:

"Üniversitede gerçekleşen önemli bir toplantıya yetişmek üzere aracımı sürüyordum. Bu esnada trafik polisi durmamı istedi. Ehliyet ve ruhsatı kendilerine verdiğimde ehliyetimin kırık olduğunu öne sürerek bu ehliyeti kabul etmeyeceklerini bildirdiler. Kendilerine ehliyetimin olduğunu ve ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza veremeyeceklerini söyledim, önemli bir toplantıya yetişmek durumunda olduğumu belirttim. Kendileri bana herhangi bir şey söylemeden uzun bir süre beklettiler... Ehliyetim olmasına rağmen ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza kesti..."