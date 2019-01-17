Ehliyet değiştirmeye gitti, 'Yanlışlık yok, sen ölüsün' dediler

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir vatandaş, ehliyet değişikliği için gittiği nüfus müdürlüğünde ehliyet kaydına göre ölü olduğunu öğrendi.

Korkuteli ilçesine bağlı Sülekler Mahallesi'nde yaşayan Ednan Öz isimli bir vatandaş, yeni kimlik ehliyet değişikliği yapmak için Korkuteli Nüfus müdürlüğüne gitti. Kimlik değişikliği yapan Öz, resmi kayıtlara göre ölü olduğunu öğrendi.

Memura yaşadığını anlatamadığını vurgulayan Öz, “Bir yanlışlık var dedim onlar da ‘Yanlışlık yok, sen ölüsün' dediler. ‘E ben karşınızdayım' dedim. Bu sefer araştırmaya başladılar. Nüfus müdürlüğünde ehliyette ölü olması nedeninin Amasya ili Merzifon ilçesinde memur hatasından kaynaklandığını öğrendim. Ben ehliyetimi 5 Kasım 1990 yılında Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden almıştım. Şimdi Korkuteli Nüfus Müdürlüğü Ankara Emniyet Genel Müdürlüğe yazı yazdı ve hatanın düzelmesinin ardından yeni ehliyetime kavuşmayı bekliyorum” dedi.