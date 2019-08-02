Eğitimde harem-selamlık dönem

AKP Türkiye genelinde karma eğitimi aşama aşama tasfiye etmeye devam ediyor. Türkiye'de harem-selamlık okul sayısı gün geçtikte artıyor. Karma eğitimin uygulanmadığı okullar Bolu, Kırşehir ve Siirt’te yüzde 30’u geçti. Bu oran İstanbul’da yüzde 21.

Merkezi sınavla öğrenci alan liselerdeki veriler, karma eğitimin aşama aşama ortadan kaldırıldığını ortaya koyuyor. Eğitim Sen’in yaptığı çalışmaya göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde merkezi sınavla öğrenci alan okullarda karma eğitimin uygulanmadığı okullar Bolu, Kırşehir ve Siirt’te yüzde 30’u geçti. Bu oran İstanbul’da yüzde 21. Türkiye genelinde tek cinsiyetli, karma eğitimin uygulanmadığı okul oranı yüzde 15’e ulaşmış durumda.

KARMA EĞİTİM TASFİYE EDİLİYOR

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, merkezi yerleştirme puanı ile kayıt alan tek cinsiyetli okullardaki öğrenci oranının Bolu’da yüzde 36 olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bolu’yu Siirt, Kırşehir, Kütahya, Bayburt, Kırıkkale, Isparta, Muş, Karaman, Bingöl, Aksaray gibi iller izliyor. 136 bin 510 merkezi yerleştirme kontenjanının 12 bin 60’ı sadece kız öğrencilere (kız okullarına), 8 bin 100’ü sadece erkek öğrencilere (erkek okullarına) ayrıştırılmış olup geriye kalan 116 bin 350’si yani yüzde 85.23’ü karma eğitim sürdürüyor. Ancak 136 bin 510 merkezi yerleştirme kontenjanının 28 bin 650’sinin (334 imam hatip lisesi) imam hatip liselerinden ve hafızlık projesi yürüten 180 kontenjanlı 5 imam hatip lisesinden oluştuğu bilgisi ve bu liselerde kız-erkek sınıflarının da ayrı olması gerçekliğinden hareketle bu oranlar çok daha yüksek bir düzeye çıkıyor. Özetle en az 5 öğrenciden biri artık karma eğitim olmayan okullarda öğrenim görüyor. LGS yerleştirme sonuçları da bu durumun güncel göstergesini oluşturuyor.”

Karma eğitimin “kamusal, bilimsel eğitim”in vazgeçilmezi olduğuna dikkat çeken Eğitim Sen Genel Başkanı, “Karma eğitim hakkı ihlali, eğitim hakkı, çocuk hakkı ihlalidir. Karma eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz. Kamusal, laik, bilimsel eğitimi mutlaka ama mutlaka kazanacağız” dedi.

EN YÜKSEK ORAN BOLU’DA

Tek cinsiyetli kontenjan veya yerleştirme yüzdelik oranları şöyle: Bolu: 35.71, Kırşehir: 33.33 Siirt 33.33 Kütahya: 29.03, Bayburt: 28.57, Kırıkkale: 28.57 Isparta: 28.00 Muş: 28.00, Karaman: 27.78,

Bingöl: 26.67 Aksaray: 25.00, Bitlis: 24.00, Gaziantep: 23.88 Erzincan: 23.81, Şanlıurfa: 23.81, Adıyaman: 23.53, Osmaniye: 23.33 Batman: 21.95 Hakkâri: 21.74 Ağrı: 21.21, Çorum: 21.21 İstanbul: 21.15 Kastamonu: 21.05 Sakarya: 20.93, Yozgat: 20.69 Afyonkarahisar: 19.51 Kocaeli: 18.92 Eskşehir: 18.87, Kayseri: 18.82, Manisa: 18.57 Kilis: 18.18 Tokat: 18.18 Rize: 17.39 Konya: 16.42, Diyarbakır: 16.16, Bilecik: 15.38 Gümüşhane:15.38, Türkiye ortalaması: 14.77.