Eğitimde büyük çöküş: Sınav raporu yayımlandı, sıfırcılar milyonu aştı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Değerlendirme Raporu’nu yayımladı. Rapora göre 307 bin 712 kişi matematik, 787 bin 506 kişi de fende bir soru bile çözemedi. Fizikte 1 milyon 131 bin 330, kimyada 1 milyon 163 bin 813, biyolojide 1 milyon 477 bin 782 aday hiçbir soruya doğru cevap veremedi. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 515 bin 12 aday başvurmuştu.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı Değerlendirme Raporu’nu yayımladı.

MATEMATİKTE 307 BİN, FENDE 787 BİN TEK BİR SORUYU BİLE YANITLAYAMADI

Raporda, tek bir matematik sorusunu bile doğru cevaplayamayan öğrenci sayısının 307 bin 712, tek bir fen sorusunu bile yanıtlamayanların sayısının 787 bin 506 olduğu belirtiliyor.

Fizikte 1 milyon 131 bin 330, kimyada 1 milyon 163 bin 813, biyolojide 1 milyon 477 bin 782 adayın hiçbir soruda doğru cevabı bulunmuyor.

TÜRKÇE'DE 4 BİN, SOSYAL BİLİMLER'DE 64 BİN TEK SORUYU YANITLAYAMADI

Türkçe'deki 40 sorunun tamamını doğru yanıtlayan aday sayısı 88’de kalırken 4 bin 558 kişi hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı. Sosyal bilimler testinde bin 405 kişi bütün soruları doğru cevaplarken 64 bin 339 aday ise sıfır çekti.

TÜM MATEMATİK SORULARINI DOĞRU SADECE 671 ADAY CEVAPLADI

Temel matematik testinde ise sıfır çeken sayısı 300 bini aştı. Bu kısımda sadece 671 aday bütün soruları doğru cevaplarken 307 bin 712 aday ise hiçbir soruya doğru cevap veremedi. En çarpıcı sonuçlar ise fen bilimleri testinde açığa çıktı. Testteki tüm soruları bin 271 kişi doğru cevaplarken 787 bin 506 kişi ise hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı.

Türk dili ve edebiyatı – sosyal bilimler – 1 testinde 71 aday bütün soruları doğru cevaplarken, 9 bin 734 kişi ise hiçbir soruyu doğru cevaplamadı. Sosyal bilimler-2 testinde ise 40 sorunun tamamını 27 aday doğru cevaplarken 10 bin 235 kişi ise sıfır çekti.

Matematik testinde 40 sorunun tamamına bin 669 aday doğru yanıt verirken 132 bin 731 kişi ise hiçbir soruya doğru yanıt veremedi. Fen bilimleri bölümünde 237 kişi bütün soruları doğru işaretledi, 117 bin 656 kişi ise hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

AYT'DE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Raporda, Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumuna katılan 1.880.800 adayın %18’inin (329.626 aday) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde, %27’sinin (514.880 aday) Sosyal Bilimler-2 testinde, %10’unun (183.336 aday) Matematik testinde ve %30’unun (556.184 aday) Fen Bilimleri testinde hiçbir soruyu cevaplamadığı görülmektedir.