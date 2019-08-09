Eğitimbilimci soL yazarı Rıfat Okçabol: ÖSYM toplumu yanıltıyor

soL Yazarı Rıfat Okçabol bugün yayımlanan köşe yazısında ÖSYM'nin açıkladığı 'Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler'in toplumu yanıltacak şekilde hazırlandığını anlattı.

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarını açıklarken, her bir öğrencinin kendi yerleştirme sonucunu göreceği bir listenin yanı sıra bir de sonuçlara ilişkin istatistiki verileri yayımlıyor.

soL Yazarı ve Eğitimbilimci Prof. Dr. Rıfat Okçabol bugün yayımlanan köşe yazısında ÖSYM'nin açıkladığı 'Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler'in toplumu yanıltacak şekilde hazırlandığını anlattı.

Okçabol'a göre ÖSYM, öncelikle eğitimde durumun vehametinin görülmemesi için bazı değerleri paylaşmıyor.

'100 ADAYDAN 81'İ ARTIK ÜNİVERSİTELİ' FİLAN DEĞİL

Programlara yerleşme sayıları verilirken, bunların yüzdelerinin verilmemesini örnek gösteren Okçabol yandaş basının "100 adaydan 81'i artık üniversiteli" başlığını da değerlendiriyor. Okçabol'un gösterdiğine göre sınav sonucunda tercih yapma hakkı kazanmış olan 1,7 milyon öğrenciden 650 bininin hiçbir tercihte bulunmadığı anlaşılıyor. Böylece Açık Öğretim Fakülteleri dahil bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan 904 bin kişinin tercih yapanların yüzde 81'ini oluşturması bir başarı olarak gösteriliyor. Oysa sınava katılan toplam öğrenci sayısı düşünüldüğünde yerleştirilme oranı yüzde 35.

4+4+4 İLE ZORUNLU EĞİTİME ALINAN AÇIK LİSELER SONUÇLARDA YOK

Okçabol yazısında, ÖSYM verilerinde yer almayan bir değere de dikkat çekiyor. ÖSYM, lise türlerine göre sınava giren ve yerleştirilenlerin sayılarını gösterdiği tabloda açık liseye yer vermiyor.

Böylece 4+4+4 yasasıyla zorunlu öğrenim kapsamına alınan ve yüzbinlerce gencin okuduğu açık liselerin üniversite sınav ve yerleştirme sonuçları hakkında bilgi kamuoyundan gizlenmiş oluyor.

Okçabol, yazısında meslek liselerinin sınav başarılarına ilişkin değerlendirmelerini de paylaşırken, imam hatip liselerinin durumuna değiniyor.

Kimilerine "Özel okullar daha başarılı" dedirten sonuçlarınsa pek çok Anadolu/fen lisesinin “proje okulları” uygulamasıyla içlerinin boşaltıldığını unutmadan değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.