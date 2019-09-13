Eğitim-Sen Şube Başkanı: Müftünün isteğiyle okuldan atıldık

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, öğretmenlerle sendikal gündemle ilgili konuşmak için gittikleri okuldan, Mecitözü Müftüsü'nün isteğiyle atıldıklarını ileri sürdü. Müftünün böyle bir hakkının olmadığını belirten Gül suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, sendikal çalışma yapmak üzere Mecitözü’nde bir okuldayken, ilçe müftüsünün isteğiyle polislerce okuldan atıldıklarını ileri sürdü.

Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şube başkanı sıfatıyla, yanında yürütme kurulu üyesi Ali Ekber Beyaz ile beraber sendikal çalışmalar yürütmek amacıyla Mecitözü’ne gittiklerini anlatarak, “Öğleden sonra okulların tatil edildiğini, tüm öğretmenlerin Mecitözü Yatılı Bölge Okulu’nda seminer çalışmasına katılacağını öğrendikten sonra, ilçeye kadar gelmişken hazır öğretmen arkadaşlar da bir arada iken, yeni eğitim öğretim yılı için kendilerine başarı dileklerimizi iletme istediğimizi söyledik” dedi.

Gazete Duvar'dan Elvan Yılmaz'ın haberine göre, Gül okul müdürünün odasında, seminer sunumu için görevlendirilmiş Mecitözü İlçe Müftüsü İsmail Ersoy ile karşılaştıklarını ve müftünün kendilerine kesinlikle sendikal çalışma yapamayacaklarını söylediğini anlattı.

‘ANAYASAL HAKKIMIZ OLDUĞUNU HATIRLATTIK’

Müftüye kendilerini engelleme yetkisi olmadığını, Anayasa’nın, yasaların ve başbakanlık genelgeleri gereğince okullarda sendikal çalışma yapabileceklerini söyleyerek odadan çıktıklarını söyleyen Gül, “Henüz seminer dahi başlamamıştı. Kendileri henüz salona geçmemişti. Öğretmenlerin bulunduğu salona girerek kendimizi tanıtıp, yeni eğitim-öğretim yılı için iyi dileklerimi söyleyerek bir iki dakika da sendikal gündeme değinip salondan çıktığım sırada bir üniformalı polis, bir de kendisinin polis olduğunu söyleyen –ısrarlarıma rağmen kimliğini göstermeyen- bir sivil kişi salona girip geri çıkarak yanıma geldiler. Kendimi tanıtmış ve yasal hakkımı hatırlatmış olmama rağmen benim oradan uzaklaşmamı istediler” diye konuştu.

Mustafa Gül karşısındakilere suç işlediklerini, yaptıklarının yasal olmadığını söyleyerek, bir sendika başkanını okuldan çıkarmaya yetkileri olmadığını kendilerine defalarca tekrar ettiğini belirtti. Gül, buna rağmen onlarca Müftü’nün öğretmenlerin gözü önünde kendileriyle tartışmayı sürdürdüklerini ileri sürerek, tamamen sendikal amaçlarla ziyaret yaptıklarını ama Mecitözü Müftüsü İsmail Ersoy’un okula polis çağırarak ortamı provoke ettiğini iddia etti.

‘OKULLAR MÜFTÜLERİN DEĞİL EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN İŞYERİ'

“Bizler fiili, meşru, sendikal mücadele tarihimizde Türkiye’nin en köklü sendikası olarak okullarımızı, işyerlerimizi ziyaret etmek için hiç kimseden izin alacak değiliz. Yasalar bu yetkiyi bize zaten vermiştir” diyen Gül, “Mecitözü Müftüsü’nün bizi meslektaşlarımızın gözünün önünde, okula polis çağırarak attırmaya çalışması ne haddine?” dedi.

Gül olayla ilgili olarak, “Okullar müftülerin değil, biz eğitim ve bilim emekçilerinin işyeridir. Hiç kimse bir sendika başkanının, temsilcisinin eğitim ve bilim emekçileri ile bir araya gelmesini engelleyemez. Eğitim-Sen Çorum Şubesi olarak, yasal hakkımızı kullanmamızı engelleyen, polisi yanlış yönlendiren, toplantıyı provoke eden Mecitözü Müftüsü İsmail Ersoy hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyoruz. Yetkilileri gerekeni yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gül’ün konuyla ilgili yaptığı basın toplantısına, şube yöneticileri ve Avukat Ahmet Özel de katıldı.