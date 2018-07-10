Eğitim-Sen: İktidarın hukuksuz KHK'lerine boyun eğmeyeceğiz

Eğitim-Sen, 8 Temmuz tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 701 nolu KHK'ya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, son KHK ile kamudan ihraç edilenlerin arasında, 20’si barış bildirisine imza atan akademisyenlerden olmak üzere 26 Eğitim Sen’linin de dahil olduğu 60’a yakın KESK üyesi bulunuyor.

Eğitim-Sen, 4 Haziran 2018 tarihinde yani 24 Haziran seçimleri öncesinde imzalandığı ortaya çıkan ve 8 Temmuz tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 701 nolu KHK ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, son KHK ile kamudan ihraç edilen 18 bin 632 kişi arasında 20’si “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli barış bildirisine imza atan akademisyenlerden olmak üzere 26 Eğitim-Sen’li bulunuyor. Bunun yanı sıra, 60’a yakın KESK üyesi de son KHK ile kamudan ihraç edilmiş durumda.

OHAL’in neredeyse 2 yıldır devam ettiğine işaret eden Eğitim-Sen, iktidarın OHAL’i hukuksuz uygulamalarına kalkan olarak kullandığını belirtti ve bu hukuksuzluğun ardındaki temel motivasyonun emekçilerin en temel haklarına ve güvencelerine göz dikenlerin emek, demokrasi, barış ve adalet taleplerini yayınlanan ihraç kararnameleri ile boğmaya çalışması olduğunu belirtti.

‘İKTİDAR AKADEMİYİ KENDİ SİYASAL ÇİZGİSİNDE YENİDEN İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYOR’

İktidarın özellikle üniversitelere yönelik KHK ihraçlarıyla, dünya çapında tanınan ve alanlarının en iyilerinden olan bilim insanları tasfiye etmekle kalmadığını belirten Eğitim-Sen, ihraç edilen imzacı akademisyenlerin sayısının son KHK ile birlikte 404’e ulaştığına ve iktidarın akademiyi kendi siyasal çizgisine göre şekillendirme planlarına işaret etti.

‘İKTİDARIN BELİRLEDİĞİ SINIRLAR İÇİNDE OLMAYAN HERKES HEDEF NİTELİĞİNDEDİR’

701 sayılı KHK’de yer alan “kurum kanaati” gibi “ihbarcılığa” dayalı ihraç gerekçelerinin hukuksuzluğuna ve akıl dışı oluşuna da dikkat çeken Eğitim-Sen, “Siyasi görüşü, etnik kimliği, dini inancı, mezhebi, hatta yaşam tarzı açısından iktidarın belirlediği sınırlar içinde olmayan ya da davranmayan herkes, her kurum OHAL sürecinde hedef haline getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Masa başında siyasi intikam hırsıyla alınan kararlar ve idari tasarruflarla işimizi elimizden alan, geleceğimizi karartmaya çalışanlara karşı en güçlü yanıtı, birlik ve dayanışmamızı büyüterek vereceğiz” ifadelerini kullanan Eğitim-Sen, ihraç edilen ve açığa alınan tüm üyeleri tekrar görevlerine dönene kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını belirtti.