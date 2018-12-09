Egemen Bağış'tan Avrupalı liderlere 'çok önemli tavsiyeler'

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, katıldığı bir etkinlikte Fransa'da devam eden Sarı Yelekliler eylemlerini Gezi eylemleri arasında kendince benzerlik kurdu. 'Aynı senaryo'yu yaşadıklarını belirten Bağış, 'Taksim Meydanına 40 bin sandviç gelmişti' dedi.

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Gaziantep'teki bir etkinlike Fransa'da yaşam pahalılığına karşı haftalardır süren Sarı Yelekliler eylemleri ile ilgili konuşarak, "Biz bu filmi görmüştük diyoruz. Aynı kareler, kıyafetler, su püskürtmeleri, aynı kargaşa. Demek ki birileri bu stratejiyi çok iyi kurguluyor" ifadelerini kullandı.

'TAKSİM MEYDANINA 40 BİN SANDVİÇ GELDİ'

Bağış, etkinlikte yaptığı konuşmada Sarı Yelekliler eylemini Türkiye'deki Gezi eylemlerine benzeterek şunları söyledi:

Hala birileri gençlerin ağaçları korumak adına çıktığını söylemekte. Gezi olaylarından bir yıl önce başlayan hazırlıktan bahsediyorum. Sanki Türkiye'de baskı varmış, özel hayata karışılıyormuş, kimin ne yiyeceğine, içeceğini giyeceğine, hangi kitabı, dergiyi okuyacağına başkaları karar veriyormuş gibi hava yaratıldı. Adeta bir düzenek kuruldu. Bununla da sınırlı kalınmadı. Gösterilerin organizasyonu için sadece Taksim Meydanı'na 40 bin sandviç gelmişti. Taksim'deki Gezi Parkı'nın içinde bugün FETÖ'cü olduğunu fark ettiğimiz bir takım hainler çadırları yakmaya kalktı. Aslında o kurulan düzeneğin fişeğinin ateşlenmesiydi.

'ARKALARINDA FETÖ VAR, AYAĞINIZI DENK ALIN'

Fransa'daki eylemlerin arkasında "FETÖ ve PKK'nın bulunduğunu" söyleyen Bağış, Avrupalı liderlere bir de tavsiye verdi: "Bize şiddet, biber gazı kullanıyorsunuz diyenlerin nasıl muamelelerde bulunduğunu gördük. Onlara iki uyarımız daha var. Gaziantep'ten Avrupalı liderlere çok önemli tavsiyelerde bulunuyorum. Zannetmeyin ki dün bize olan size olmayacak derken biz sizi ürkütmek istiyorduk. İşte yaşıyorsunuz. İki belanız daha var. Biri PKK diğeri FETÖ. Bize yapılanın çok beterini size yapacaklar. Ayağınızı denk alın, Onları korumayı bırakın."