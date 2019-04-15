Egemen Bağış’ın şoförünün maaşını 13 yıldır İBB ödüyormuş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi üyesi Nadir Ataman, AKP’li eski bakan Egemen Bağış’ın makam şoförlüğünü yapan M.G’nin, bu hafta ‘apar topar’ eski görevine geri çağrıldığını belirtti. Ataman, 'Bağış’a 13 yıl hizmet eden şoföre İstanbul halkının parasından 780 bin lira maaş ödendi' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li Meclis üyesi Nadir Ataman, 13 yıldır AKP'li eski bakan Egemen Bağış'ın şoförlüğünü yapan M.G.'nin İBB kadrosunda görüldüğünü açıkladı. Ataman, M.G.'nin geçen hafta apar topar İBB tarafından geri çağrıldığını kaydetti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, 13 yıllık şoför saltanatının İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından İBB birimlerinde yaşanan “temizlik harekatı” sırasında ortaya çıktığını belirten Ataman “Bağış'ın şoförü M.G bu hafta apar topar asıl görev yeri olan İBB'ye çağrıldı. Bu tahsis yasalsa, neden geri çağırdınız? Bu şekilde birçok şoför ve araç tahsisi yapıldığını biliyoruz. Yakında hepsini isim isim açıklayacağız” dedi. Bağış'a tahsis edilen şoför için İBB'nin 13 yıl boyunca maaş ödediğini vurgulayan Nadir Ataman şunları kaydetti: