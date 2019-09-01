Egemen Bağış: Yalan haber mağduruyum

Hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları bulunan ve görevinden istifa eden eski AB Bakanı Egemen Bağış, 'Ben de şahsen yalan haberlerin mağduru olmuş biriyim' dedi.

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, Brüksel merkezli New Europe Dergisi'ne “Şiddet, Yalan Haber ve Sorumlu Medya” konulu makale yazdı.

"17-25 Aralık döneminde FETÖ saldırılarına maruz kaldığını" söyleyen Egemen Bağış, "Ben de şahsen yalan haberlerin mağduru olmuş biriyim" dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Bağış, şöyle konuştu

"Ayrıca montajlı sahte ses kayıtlarıyla da bir kumpasın hedefi oldum. Bu yasa dışı saldırının medya organizatörleri 'haber malzemesi' olarak görünen ve sansasyonel olabilecek her şeyin ilgi çekeceğinin bilincindeydiler. Maalesef planları kısmen kirli emellerine ulaştı ve bu yalan kumpas haberler, bazı diğer medya kuruluşlarına da yayıldı. Bazı kuruluşlar, uydurma haberleri doğrulayarak sunmakta da başarısız oldular. Şahsım ve ailem haksız ve yasa dışı şekilde hedef haline getirildi."