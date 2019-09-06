Egemen Bağış 'Büyükelçi' oldu!

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, Prag Büyükelçiliği'ne atandı.

Türkiye-Çekya İş Forumu’nda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, “Prag Büyükelçiliğine atanan AB Eski Bakanımız Sayın Egemen Bağış’ın ikili ve ticari ilişkilerimize arttırmak adına gayretle çalışacağına inanıyorum” dedi.

Bağış, Çekya Başbakanı Babis’i Cumhurbaşkanlığı Saray’ında kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ve resmi akşam yemeğine katıldı.

Bağış, kendi sosyal medya hesabından da şu paylaşımda bulundu:

“Çek Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Andrej Babiş, eşleri ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın da vurguladığı gibi dost ve müttefik Çekya’yla her alanda ikili ilişkilerimizi geliştirme irademiz tamdır. Durmak yok…”