Egemen Bağış: ABD'nin Türkiye'yi kaybetme lüksü yok

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, 'Türkiye’yi kaybetme lüksü olmadığını çok iyi bilen ABD’nin Kore savaşından bu yana tüm küresel çatışmalarda yanında duran değerli bir müttefikini zor durumda bırakmaması gerektiğini' söyledi.

Yolsuzluk iddiaları sonrası görevinden istifa eden bakanlardan olan eski AB Bakanı Egemen Bağış, ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizine ilişkin açıklamada bulundu.

Brüksel'in AB konularını ele alan dergisi New Europe haber sitesinde Bağış tarafından kaleme alınan “Teknik sorunlar siyasi kriz doğurmamalı” başlıklı yazıda, Trump’ın Osaka’daki G-20 zirvesinde yaptığı açıklama hatırlatılarak, Patriot hava savunma sistemlerini satmayarak Obama yönetiminin Türkiye’yi S-400 Rus sistemini almaya mecbur bıraktığı, şimdi de teknik bir çözümle giderilebilecek bir meseleyi siyasi krize çevirdiği söylendi.

Doğunun en batılı, Batının da en doğulu ülkesi konumundaki Türkiye’yi kaybetme lüksü olmadığını çok iyi bilen ABD’nin Kore savaşından bu yana tüm küresel çatışmalarda yanında duran değerli bir müttefikini zor durumda bırakmaması gerektiğinin belirten Bağış, ülke liderlerinin teknik soruna teknik bir çözüm bulacakları dile getirdi.