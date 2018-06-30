Ege Üniversitesi'nde protesto korkusu: Öğrencilerin üstü arandı, mezuniyet erkenden bitirildi

İzmir'de Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler, mezuniyet törenleri için salona girişleri sırasında 'politik bir protestoya karşı' araştırma görevlileri tarafından aranarak salona alındı, Tören, aileler yetişemeden, erkenden bitirildi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde araştırma görevlilerinde yapılan üst araması tepkilere neden oldu.

Duvar'ın haberine göre, Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin mezuniyet töreni sırasında, öğrencilerin isimlerinin tek tek okunması ve bir protestoya mahal vermemek için törenin erkenden bitirilmesi, hem öğrenci aileleri hem de bölüm öğrencileri tarafından tepkiyle karşılandı. Törenin sabah erken saatlere alınması nedeniyle, aileler törene yetişemezken okul yönetimi tarafından gösterilen gerekçe "siyasi protestoya engel olmak" oldu.

Yapılan uygulama sonrasında açıklama yapan öğrenciler, Ege Üniversitesi rektörünü kınadıklarını ve saygı da duymadıklarını belirttiler.