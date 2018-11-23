Efsane mi kara mı, nedir bu Black Friday?

ABD'den dünyaya yayılan Black Friday adlı alışveriş çılgınlığı Türkiye'de bu yıl üçüncü kez Efsane Cuma adıyla uygulanıyor.

ABD'de 86 yıldır uygulanan alışveriş çılgınlığının yaşandığı "Black Friday" (Kara Cuma), Türkiye'de de bu yıl üçüncü kez "Efsane Cuma" adıyla gerçekleştiriliyor.

Hasılatı her yıl arttığı için e-ticaret firmalarının ellerini ovuşturarak bekledikleri bu etkinlik gerçekte neyi ifade ediyor? Bu soruya yanıt arayan bir video geçen yıl soL HD tarafından hazırlanmıştı.

Tüketim çılgınlığı bulutları aralandığında kapitalist piyasanın talebe ne kadar muhtaç olduğunu ve ürünlerin normalde ne denli yüksek kârlarla satıldığını ortaya koyan bu videoyu okurlarımızla yeniden paylaşıyoruz.