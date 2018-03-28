EDON'dan Türkiye Komünist Gençliği'ne destek

Kıbrıs'ın işçi partisi AKEL'in gençlik örgütü EDON, Türkiye'de gençlere yönelik saldırılara ve gözaltılara karşı önceki gün bir açıklama yayımladı. EDON, Türkiye Komünist Gençliği'yle (TKG) dayanışmasını dile getirdi.

Kıbrıs'ta mücadele veren Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL) gençlik örgütü Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü (EDON), Türkiye'de gençlere dönük yapılan saldırılara ve gözaltılara karşı bir açıklama yayımladı.

Hükümetin dış politikasının giderek saldırganlaştığını belirten EDON, yayımladığı açıklamada Türkiye'nin "bölgesel bir emperyalist güç" rolünü oynamasını eleştirdi.

Erdoğan'ın "komünistlerin ve teröristlerin" okuma hakkının elinden alınması gerektiği yönündeki açıklamasına karşı EDON, Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) NATO karşıtı kampanyasını selamladı ve TKG ile dayanışmasını ifade etti.

EDON Merkez Konseyi Uluslararası İlişkiler Bürosu imzalı açıklama şu sözlerle sona erdi:

"Gençlik emperyalistlerin savaşlarından hiçbir şey kazanmamıştır ve kazanmayacaktır. Gençliğin bugün yapması gereken şey, Suriye’yi ve bölge halklarını kana boğan savaşın barbarlığına son verilmesi için mücadele etmek ve safları sıklaştırmak olmalıdır."