Eczaneye saldırıya ilişkin ilk açıklama

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde bir eczaneye yapılan saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Mersin'de devlet hastanesi karşındaki bir eczanede, Suriyeli bir kişi istediği ilaçların yerine eşdeğer ilaçları veren eczane kalfası ile tartıştı.

Tartışma sonrası kavga çıktığı belirtilirken, eczanenin bir grup tarafından basıldığı ve şiddetli bir kavga çıktığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Biri ağır 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle: