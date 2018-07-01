Eczaneye saldırıya ilişkin ilk açıklama

İddiaya göre, Mersin'de devlet hastanesi karşındaki bir eczanede, Suriyeli bir kişi istediği ilaçların yerine eşdeğer ilaçları veren eczane kalfası ile tartıştı.
Tartışma sonrası kavga çıktığı belirtilirken, eczanenin bir grup tarafından basıldığı ve şiddetli bir kavga çıktığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.
Biri ağır 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:
“Tarsus´ta bir eczanede, eczacımızın hastaya eşdeğer ilaç vermek istemesi üzerine gerçekleştiği öne sürülen 1´i ağır 4 kişinin yaralandığı elim saldırıyı kınıyoruz. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması ve sağlıkta şiddetin son bulması için gereken tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu hadiseye sebep olduğu belirtilen muadil (eşdeğer) ilaç verme hususunda da bilinmelidir ki eşdeğer ilaç; etkin madde açısından orijinal ilaçla aynı olan ilaçtır. Ülkemiz piyasasındaki tüm ürünlerin kaliteleri ise gerek ruhsat alıp piyasaya çıkmadan önce gerekse de piyasa da iken yapılan denetim ve takiplerle sıkı kontrol altında tutulmaktadır. Dolayısıyla hastalarımız eşdeğer ilaçları gönül rahatlığıyla kullanabilirler.”