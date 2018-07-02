'Eczaneye saldıranlar Suriyeli' haberleri yalan çıktı

Mersin Tarsus'ta bir eczaneye yönelik saldırının görüntüleri dün sosyal medyada yayılmış, olay büyük tepki çekmişti.
Saldırganların Suriyeli olduğuna ilişkin iddialar sonrası Suriyelileri hedef alan birçok paylaşım yapılırken, bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı.
Bir eczane çalışanı olaya ilişkin sosyal medyada şu açıklamaları yaptı:
Trol olmadığımı kanıtlamak için ne yapmam gerekiyor olayın geçtiği eczane pic.twitter.com/wvcn0d0Fs1
— MüzeyyenÇiftçiKemaloğlu (@muzeyyenciftcii) 1 Temmuz 2018
Gözaltına alınanlar Suriyeli değil, Süleyman Kaya da ağır yaralı değil dikiş atıldı sadece haberler komple yanlış. Başka bi sayfa da çalışanın kulağı koptu yazmış beyefendi yok öyle birşey. Suriyeli olsa Suriyeli derim serbest kaldılar diyorum hala nereli derdinde insanlar.
— MüzeyyenÇiftçiKemaloğlu (@muzeyyenciftcii) 1 Temmuz 2018