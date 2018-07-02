'Eczaneye saldıranlar Suriyeli' haberleri yalan çıktı

Mersin'de bir eczaneye yapılan saldırının ardından sosyal medyada Suriyelileri hedef alan haberler yayılmıştı. Eczaneye saldıranların Suriyeli olmadığı, saldırganların ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Mersin Tarsus'ta bir eczaneye yönelik saldırının görüntüleri dün sosyal medyada yayılmış, olay büyük tepki çekmişti.

Saldırganların Suriyeli olduğuna ilişkin iddialar sonrası Suriyelileri hedef alan birçok paylaşım yapılırken, bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı.

Bir eczane çalışanı olaya ilişkin sosyal medyada şu açıklamaları yaptı:

Trol olmadığımı kanıtlamak için ne yapmam gerekiyor olayın geçtiği eczane pic.twitter.com/wvcn0d0Fs1 — MüzeyyenÇiftçiKemaloğlu (@muzeyyenciftcii) 1 Temmuz 2018