Eczanelerde küçük poşetler ücretsiz olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde verilen poşetlerin ücretsiz olmasıyla ilgili eczacı odalarıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eczanelerde poşet kullanımıyla ilgili yaptığı açıklamada eczacı odaları ile bakanlık arasında poşetlerin ücretsiz olması konusunda bir çalışma yapıldığını belirtti.

Bakan Kurum, “15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız” diye konuştu.

Alışverişte paralı poşet uygulaması 1 Ocak'ta başlamıştı. Plastik alışveriş poşetlerinin en az 25 kuruşa satılmasını öngören uygulamada daha önce yalnızca manav, ekmek ve şarküteri reyonlarının kapsam dışı tutulduğu açıklanmıştı.