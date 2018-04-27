Economist: Erdoğan büyük projeleri oya çevirmek istiyor

Economist'te yer alan bir analizde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "büyük projeleri oya çevirmek istediği" söyleniyor.

Türkiye'de yaklaşan seçimlere ilişkin bir değerlendirme yayımlanan Economist, İstanbul'daki yeni havalimanı ve diğer megaprojelerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "oy kaynağı" olduğunu bildiriyor.

Analizde bu projelerin "ekonomik büyümeyi artırdığı" ve "inşaatçılar için gelir kaynağı olduğu" belirtiliyor.

Yazıda Erdoğan'ın "öfkeli bir biçimde Batılı güçleri hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamadığında", "kendi döneminde inşa edilen yollardan, tünellerden ve havalimanlarından" bahsettiği söyleniyor.

'YENİ HAVALİMANINA İHTİYAÇ OLMAYABİLİR'

Economist yeni havalimanı ile ilgili analizinde İstanbul'un ana havalimanının yoğunluğuna dikkat çekiyor.

İstanbul'a gelen yolcuların sayısının son on yılda üç kat arttığı söylenen yazıda, bu sayının geçtiğimiz yıl 63.7 milyona ulaştığı, ancak 2015 yılından beri artış olmaması sebebiyle kentin "yeni inşa edilen kadar büyük bir havalimanına ihtiyaç duymadığına dair kaygı yarattığı" bildiriliyor.

Yazıda İstanbul'un nüfusundaki artışa dikkat çekilerek, nüfusu yılda ortalama 300 bin artan İstanbul'un Kanal İstanbul projesiyle birlikte yaşayacağı sorunlar vurgulanıyor.