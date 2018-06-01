The Economist, Akşener'in oy oranını açıkladı

İngiliz The Economist dergisi, 'Türkiye'de muhalefet Erdoğan karşısında galibiyet kokusu alıyor' başlıklı yazısında, Meral Akşener'in oy oranına ilişkin anket bilgisine yer verdi.

İngiliz The Economist dergisi son sayısında, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerine ilişkin bir yazı yayımladı. Yazı, "Türkiye'de muhalefet Erdoğan karşısında galibiyet kokusu alıyor" başlığı ile okurlara tanıtıldı.

"Türkiye'nin otoriter cumhurbaşkanı bir sorunla karşı karşıya olabilir" alt başlığı ile yayımlanan yazıda İYİ Parti'nin yüzde 10 barajının "iyiden iyiye" üzerinde göründüğü belirtildi.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Dergi, Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oyunun son anketlerde yüzde 20'ye yakın göründüğünü ileri sürdü.

The Economist, "popüler bir delifişek" ifadesini kullandığı Muharrem İnce'yi ise "Muhafazakar seçmenle iletişim kurabilen ender laik politikacılardan biri" cümlesiyle okurlarına tanıttı.

The Economist makalesi şu cümle ile son buluyor:

"Her ne kadar baskıcı olsa ve çılgın ekonomik teorileri bulunsa da piyasalar her zaman Erdoğan ve partisini, dağınık bir muhalefete tercih etmişti. Geçen ay içinde bu da değişmiş olabilir"