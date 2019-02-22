Ecevit'in, Davutoğlu'nun danışmanı MHP'li, Saray'a danışman atandı: Herkes ona danışıyor!

2000 yılında Ecevit hükümetinde başbakanlık danışmanlığı yapan daha sonra Davutoğlu döneminde başbakan danışmanı olan eski MHP'li, sonradan AKP milletvekili Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlığına atandı.

TBMM’de geçen dönem AKP milletvekili olan Vedat Bilgin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı olarak atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine Prof. Dr. Vedat Bilgin'in atamasının yapıldığına yer verildi.

Eski MHP’li Bilgin, 2000 yılında DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetinde de başbakan başdanışmanlığı yapmıştı. Bilgin 2000-2002 yılları arasında TCDD Genel Müdürlüğü yapmıştı.

2010 yılında MHP'deki genel başkanlık başdanışmanlığı ve MYK üyeliğinden istifa eden Bilgin, 2014-2015 yıllarında ise dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanı olmuştu.

Bilgin, Haziran 2015 seçimlerinde AKP Ankara milletvekili olarak TBMM’ye girmişti. Bilgin Kasım 2015 seçimlerinde yeniden AKP Ankara milletvekili seçilmişti.