Ebu Hanzala’nın 12 yıl 6 ay hapis cezası kararı bozuldu

IŞİD'in Türkiye yöneticisi ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk'a ‘silahlı terör örgütü kurma’ suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası mahkemece bozuldu. Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalarla Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle verilen bozma kararının ardından mahkeme Bayancuk'un tutululuğunun devamına karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, IŞİD'in üst düzey yöneticisi "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası kararını bozdu.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 3 ay önce Halis Bayancuk hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince bozuldu.

Daire, sanık Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalarla Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle kararı iade etti.

IŞİDÇİ SANIK ‘SİSTEMİNİZ HATALI’ DEDİ

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde iadenin ardından görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Bayancuk ‘Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’ aracılığıyla bağlandı. Sanık Bayancuk, söz verilmesi üzerine önceden yaptığı savunmaları tekrarladığını belirterek, "7 yıldır tutukluyum. Yaptığım savunmalar dikkate alınmıyor, sisteminiz hatalı" diyerek beraatını talep etti.

Sanığın avukatı da tutukluluk gerekçesinde yer alan delillerin tamamının toplandığını belirterek, Bayancuk'un tutuksuz yargılanmasını istedi. Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, davanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde benzer suçtan görülmeye devam eden dosyayla birleştirilmesine ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istedi.

Ara veren mahkeme heyeti, Bayancuk hakkında görülen davanın, İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.