Ebru Gündeş'e Rıza Sarraf hacizi: 47 dairenin aidatı...

ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden itirafçı olarak çıkan Rıza Sarraf'ın Türkiye'deki 47 daire ve dükkanının aidat borcu nedeniyle eşi Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi.

ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden ''itirafçı'' olup çıkan Rıza Sarraf, Türkiye'deki dairelerinin ve dükkanlarının aidat borçlarını ödemedi. Bunun üzerine Sarraf'ın şarkıcı eşi Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi.

İstanbul Büyükçekmece'deki sitenin yönetimi, Rıza Sarraf'ın 47 daire ve dükkanının aidat borcu nedeniyle 25 bin liralık icra takibi başlattı.

İhbarnamede 25 bin lira borç nedeniyle Sarraf'ın Gündeş'in nezdindeki hak ve alacaklarına haciz konulduğu belirtildi. Ebru Gündeş ise İstanbul İcra Müdürlüğü'ne itiraz etti.

Gündeş, Rıza Sarraf'ın kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını savundu.