E-YDS sınavında bilgisayarlar dondu

ÖSYM’nin Ankara Pursaklar’daki salonunda yapılan E-YDS sınavının son 5 dakikasında bilgisayarlar dondu. Adaylar itirazda bulundu.

ÖSYM’nin yüz tanıma sistemiyle gerçekleştirdiği, İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nda (E-YDS) Ankara’daki salonda bilgisayarlar dondu.

ÖSYM’nin Ankara Pursaklar/Akyurt’taki salonunda yapılan 3 saatlik sınavın son 5 dakikasında bazı bilgisayarların donması üzerine çok sayıda aday bu süre içinde herhangi bir şey yapamadı. Adayların itirazları tutanakla kayıt altına alındı.

E-YDS NEDİR?

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ÖSYM tarafından senede iki defa yapılıyor. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (E-YDS) ise yıldan yıla farklı sayılarda gerçekleştiriliyor. e-YDS, genellikle YDS'nin yapıldığı aylarda yapılmıyor.