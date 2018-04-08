E-Devlet'te yeni 'hizmet': 'Dini soru sor'

"Alo Fetva hattı"nın kapatılmasının ardından, e-Devlet üzerinden "Dini soru hizmeti" devreye sokuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir süre önce kapatılan "Alo Fetva Hattı" yerine "dinle ilgili sorular" için e-Devlet uygulaması başlatıldı.

İnternet sitesi üzerinden Diyanet'e soru göndermeden önce eğitim durumu, cep telefonu numarası ve e-posta adresi bilgileri dolduruluyor.

ERDOĞAN İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "bazı ilahiyatçıların toplumu ayrıştıran değerlendirmelerine karşı" Diyanet’e çağrı yapmıştı.

Diyanet’ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, il müftüleri ve ilahiyat fakülteleriyle bir araya gelerek, "dini açıdan sahih bilginin iletişim kanallarından halka ulaşması için yapılması gerekenleri" görüşmüştü.

Toplantıların ardından, "telefonla arayanlara fetva verilmesi döneminin kapandığını" belirten Bozdağ, soruların "yazılı olarak yanıtlanacağını" açıklamıştı.

ANA KONULAR: 'ADAK, YEMİN, AİLE HAYATI, AHLAK...'

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre "Dini Soru Sor" hizmetini kullananlardan form doldurmaları isteniyor.

Formda, ilköğretimden doktoraya kadar sıralanan eğitim durumundan birinin seçilmesi isteniyor.

Cep telefonu ve elektronik posta adresinin verilmesinin zorunlu olduğu formda; "adak ve yemin, ahlak, aile hayatı, inanç, hurafeler, dinler, dua ve zikir, hac, umre, Hz. Peygamber, kadınlara özel, Kuran-ı Kerim, kurban, mezhepler, miras ve vasiyet, namaz, oruç, sosyal hayat, taharet, tasavvuf, ticari hayat, tıp ve sağlık, vakıf, yiyecek ve içecekler, zekât ve sadaka" gibi ana konulardan birisinin seçilmesi talep ediliyor.

Daha sonra 2 bin karakterle sınırlandırılmış dini sorunun yöneltilmesi isteniyor.