E-devlet'in ardından 'tek kapı' uygulaması geliyor

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, e-devlet'in ardından yeni bir konsept üzerinde çalıştıklarını son aşamaya geldiklerini açıkladı.

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, vatandaşın, farklı sebeplerle e-devlet uygulamasını kullanmayıp, kamu kurumuna giderek yüz yüze hizmet alma talebine yönelik yeni bir konsept üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Oktay, "O da 'tek kapı' diye ifade ettiğimiz, daha güzel bir isim vereceğimiz bir uygulama. Vatandaşın 50 kurumda işi olabilir, 50 kuruma gitmesine gerek yok. Gelsin tek bir kapıdan girsin. Hangi kurum nerede aramadan, hiçbir belge getirmeden, fotoğraf dahil elini kolunu sallayarak tek noktadan hizmetlerin tamamını alsın. Böyle bir çalışmamız da var. Bu çalışmada son aşamaya gelindi" diye konuştu.