'e-Devlet şifresini vermeyen çalışanı kovuyorlar'

Patronların, çalışanlarından e-Devlet şifresini istediği ve vermeyenleri işten çıkartmakla tehdit ettiği iddiası gündeme geldi.

Patronların, çalışanlarından ısrarla e-Devlet şifresini istediği ve vermeyenleri işten çıkartmakla tehdit ettiği söyleniyor.

Vatan yazarı Mert Nayır, “Şifresini vermeyen çalışanı kovuyorlar” başlıklı yazısında “Kolay değil elbette; Yılların kâğıt ortamındaki düzenini çağa uydurmak. Ama emin olun ki bu işe en fazla maddi manevi emek harcayan devlet kurumlarından biri Sosyal Güvenlik Kurumu… Öyle ki e-Devlet sistemine 20 uygulama ile giren SGK şimdilerde tam 50 aktif hizmetiyle kurumda oluşan iş yükünü yarı yarıya atmış durumda” ifadelerini kullandı.

“SİSTEMİ DAHA ÖZEL BİR HALE GETİRMEK İÇİN…”

Mert Nayır, SGK’nın eski sistemini şöyle anlattı:

“SGK, 2013 yılına kadar e-Devlet sistemine gerek duymadan kendisine ait İnteraktif SGK olarak adlandırdığımız sistem üzerinden hizmet dökümü sağlıyordu. Bu sistem üzerinden TC kimlik numarası, doğum tarihi, baba adı ve cilt numarası girilerek vatandaş hizmetlerine kolayca ulaşılıyordu. Ancak özlük dosyalarında olması gereken evraklardan biri olduğu için çalışanlar çalıştığı işyerlerine kimlik kopyalarını vermek zorunda. İşverenler ya da temsilcileri kişilerin gün dökümlerine bu sayede rahatlıkla erişebiliyordu. Bu durumun Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu’na aykırı bulan SGK ve hükümet yetkilileri sistemi daha özel bir hale getirmek için e-Devlet bünyesine dâhil etti.”

“İŞTEN ÇIKARILAMAZLAR”

“Son günlerde özellikle kadınlar ve emekli personeller olmak üzere bu konuyla ilgili yüzlerce şikâyet geliyor” diyen Mert Nayır, skandal gelişmeyi şöyle açıkladı:

“İşyerlerinde personellerden e-Devlet şifrelerini isteyen işveren ve işveren yetkilileri çoğalmakta. Bu şifreleri istemelerinin birçok farklı sebebi var ancak şifrelerini vermeyen personelleri işten çıkarmaya kadar tehdit eden işverenler duyuyoruz.

E-Devlet, kişisel verileri içeren bir ortamdır, 3. kişiler ile paylaşılamaz şifrenin çalınması halinde kullanan kişi suç işlemiş sayılır. Ayrıca şifresini paylaşmayan kişiler de işten çıkarılamaz, çıkarılması halinde işe iade davası açarak işlerine iade edilebilirler.”