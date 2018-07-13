DW: Gülen Cemaati'nin yeni merkezi Almanya

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarla büyük güç kaybeden Gülen Cemaati'nin Almanya'da yeniden örgütlenme çalışması yürüttüğü bilinirken, DW'den Gunnar Köhne, Almanya'da Gülen Cemaati'nin izini sürdü.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarla kan kaybeden ve yurt dışına kaçan Gülen Cemaati için önemli merkezlerden biri Almanya oldu.

DW'den Gunnar Köhne, Gülen Cemaati'nin izini sürdüğü haberinde, Almanya'nın Cemaat için can simidi olduğunu yazdı.

"Gülenciler Almanya'da, medyada olsun siyaset, hatta kiliselerde olsun hala büyük sempatiye sahip. Gülenciler büyük çoğunlukla Erdoğan rejiminin kurbanı olarak görülüyor, işbirliği ve diyaloğa açık tutumları Alman toplumunda takdirle karşılanıyor" ifadelerinin dikkat çektiği haberde, Alman dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi'nin (BND) Başkanı Bruno Kahl'ın Mart 2017'de yaptığı bir açıklamaya yer veriliyor.

Kahl açıklamasında, Gülen yapılanmasının darbe girişiminden sorumlu olduğuna dair "Türkiye'nin kendilerini ikna etmeyi başaramadığını" belirtmiş ve "Gülen hareketi dini ve laik eğitim hedefi güden sivil bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.

Habere göre, Alman Federal Meclisinin Sol Partili milletvekili Ulla Jelpke, Alman hükümetini Gülen yapılanmasına arka çıkmakla, Türkiye'de suç işlediği düşünülenleri korumakla suçluyor. Alman Federal Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi Jelpke, hükümetin Gülen yapılanmasına yönelik tutumuyla ilgili mecliste çeşitli soru önergeleri de vermiş bir isim. Jelpke, zanlıların hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda yargılanacağını beklemediği için Türkiye'ye iadelerine karşı. Ancak suçlular için yargı sürecinin Almanya'da işletilebileceğini düşünüyor.

Köhne'nin haberinden bazı bölümler şu şekilde:

ADİL ÖKSÜZ ALMANYA'DA MI?

Türk hükümeti de darbe girişiminden sorumlu pek çok kişinin Almanya'ya kaçtığını iddia ediyor. Türkiye'de "FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı" olarak nitelendirilen ve darbe girişiminin baş zanlılarından biri olarak aranan Adil Öksüz'ün oturduğu iddia edilen Berlin'in Neukölln semtindeki bir evin fotoğrafları Haziran geçen ayında Türk medyasında yayınlanmıştı. Türkiye Öksüz'ün iadesini talep ederken Alman hükümeti, "Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığını bilmediği, ancak ikamet durumunun tespiti için soruşturma yürütüldüğü" şeklindeki resmi tutumunu sürdürüyor. Öksüz'ün yaşadığı iddia edilen evin bir sakini Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada "Öksüz'e çok benzeyen bir adamla karşılaştığını" teyit etti. Frankfurter Rundschau gazetesinin haberine göre, Öksüz bu haberlerin yayınlanmasının ardından Berlin eyalet polisine bağlı, devlete yönelik siyasi ve terör suçlarına bakan birim tarafından güvenliğe alındı.

Almanya'da Gülen'e bağlı 30 okuldan üçü, Türk velilerin çocuklarının kaydını almaları nedeniyle kapatılmak zorunda kaldı. Almanya çapında eğitim veren yaklaşık 170 kursun yarısı da kapatılmış durumda. Ancak bu eğilim yavaş yavaş yeniden tersine dönüyor. Berlin'in Spandau semtindeki Wilhelmstadt lisesini işleten Tüdesb derneğinin başkanı İrfan Kumru, Deutsche Welle'ye verdiği demeçte kayıtlı öğrenci sayısının yeniden eski seviyesine döndüğünü belirterek yoğun talep üzerine Berlin'de yeni çocuk yuvaları açmaya hazırlandıkları bilgisini verdi.

TÜRKİYE'DEN KAÇANLARA YARDIM

Almanya'daki Cemaat kuruluşları Türkiye'den kaçan ve aralarında eski memur, öğretmen ve iş insanlarının da bulunduğu binlerce yandaşının birikiminden de yararlanıyor. Almanya'ya yeni gelenler Berlin'de mültecilere yardım için kurulan "Aktion für Flüchtlingshilfe" adlı organizasyon gibi Gülen'e yakın derneklere yönlendiriliyor, buralarda kendilerine hukuki danışmanlığın yanı sıra dil okulları, iş ve ev bulma konularında yardım ediliyor. Gülencilerin verilerine göre iltica başvurularında kabul oranı oldukça yüksek. Berlin'de bu oranın yüzde 90'ı bulduğunu söylüyorlar.