Düzenlemenin içeriği netleşiyor: 100 bin imzayla nasıl aday olunacak?

Cumhurbaşkanılığı seçimiyle ilgili Meclis’te görüşülecek teklifin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekili adayı olamayacağını düzenleyen teklife göre, 100 bin imzayla aday olacak kişi YSK’ye bizzat başvuracak. Destekledikleri aday için imza atacak seçmenler de bizzat kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına giderek işlemlerini yapacak.

Başbakan Binali Yıldırım’ın gelecek hafta Meclis’te görüşüleceğini açıkladığı, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimini ilgilendiren, 8-10 maddelik uyum paketinin içeriği ortaya çıktı. Meclis seçim tatiline girmeden önce yasalaşması beklenen teklifte, “siyasi partilerin göstereceği Cumhurbaşkanı adayı” ve “100 bin imzayla gösterilecek Cumhurbaşkanı adayı” ile ilgili detaylar yer alıyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre düzenlemenin içinde yer alacak başlıkların şöyle olması bekleniyor:

CUMHURBAŞKANI ADAYI MİLLETVEKİLİ ADAYI OLAMAYACAK: Bir kişi hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamayacak. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa milletvekilliği sona erecek.

BİR KİŞİYİ BİRDEN FAZLA PARTİ GRUBU VE PARTİ ADAY GÖSTEREBİLECEK: Cumhurbaşkanlığına siyasi parti grupları, en son milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini almış olan siyasi partiler, en az yüz bin seçmen aday gösterebilecek. Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler grup kararıyla, grubu bulunmayan siyasi partiler ise tüzüklerinde gösterilen yetkili organların kararıyla cumhurbaşkanlığına aday gösterebilecek. Bir kişiyi birden fazla siyasi parti grubu veya siyasi parti aday gösterebilecek. Bu düzenleme ile cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Meclis’te grubu bulunan AKP ve MHP ile Meclis dışında bulunan BBP aday gösterebilecek.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ BELGELERİ YSK’YE TESLİM EDİLECEK: Aday gösterme süreci, seçim takvimi içinde, adayların muvafakat belgeleri ile gerekli diğer belgelerin YSK’ye teslim edilmesiyle tamamlanacak. Her siyasi parti veya grubu ancak bir aday için başvuruda bulunacak. Aday başvurularından sonra tespit edilen eksiklikler 5 gün içinde giderilmezse eksiklikleri gidermeyen siyasi parti aday göstermekten vazgeçmiş sayılacak.

100 BİN İMZA BAŞVURUSU BİZZAT YAPILACAK: Seçmenlerce aday gösterilmek isteyen kişi kimlik, açık adres bilgilerini içeren başvuru dilekçesi ve seçilme yeterliliğine ilişkin bilgi ve belgelerle en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarının on katını ilgili maliye veznesine yatırıldığına dair makbuz ile YSK’ye bizzat başvuru yapacak. YSK evrakları inceleyecek, seçilme yeterliliğini bakacak. Seçilme yeterliliği görülmezse başvuru reddedilecek. Aday 2 gün içinde itiraz edebilecek. YSK itirazı 3 gün içinde karara bağlayacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra YSK cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul ettiği kişileri ilan edecek. Seçmenler de bu ilan edilen kişilerden sadece birine imza verebilecek.

İMZA ATACAKLAR BİZZAT SEÇİM KURULUNA GİDECEK: Aday teklif etmek isteyen seçmenler de kayıtlı oldukları ilçe seçim kurulu başkanlığına bizzat başvuru yapacak. İlçe Seçim Kurulu başvuranın seçmen niteliğine sahip olup olmadığını, daha önce aday teklif edip etmediğini tespit edecek. Ardından ilan edilen listedeki kişiler arasından tercihini yapması istenecek. Aday teklifi elektronik ortama kaydedilerek YSK’ye iletilecek. Başvuran seçmene aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek. Aday gösterme formları ilçe seçim kurullarınca saklanacak.100 bin imza ile aday gösterilenler geçici aday listelerinde gösterilecek. Aday 100 bin imzayı geçerse ilgililerin talebi üzerine yatırdığı para da iade edilecek. Aday teklifine ilişkin işlemlerin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için ilçe seçim kurullarında yeterli personel görevlendirilecek.

RANDEVU İLE OY VERME KALKIYOR: Yurt dışındaki seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması durumunda oy verme gününden önceki 3 güne kadar oy kullanabilecek. Randevuyla oy kullanma usulü kaldırılacak. Yurt dışında oy verme süresi uzun olduğu için her oy verme günü için ayrı sandık kurulu üyesi bildirilebilecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler yurt dışında bulunan herhangi bir temsilcilikte oy kullanabilecek.