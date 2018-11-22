'Düzenbaz', 'şerefsiz', 'boğazına ne tıkacağız görecek' dedi, ifade özgürlüğü kararı verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'düzenbaz', 'sahtekar', 'boğazına ne tıkacağız' görecek diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açılan soruşturmada ifade özgürlüğü kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Sileyman Soylu'nun, Man Adası belgeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sarf ettiği sözlerle ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Bakan Soylu'nun 11 Aralık 2017'de katılığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler şu şekilde aktarıldı:

"İspat etmezse şerefsiz ve alçaktır… FETÖ'cülere beraber işbirliğinin bedelini ödeyecektir… Bir çirkefle karşı karşıyayız… Cumhurbaşkanının veya yakınlarının paralarının olduğunu ispat etmezse, biz onun boğazına ne takacağız o görecek, hangi çıngırakları takacağız… Bir düzenbaz söz konusudur… Bu adam edepsiz siyaset yapıyor…Türkiye böyle bir sahtekar görmemiştir…"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararında, AİHM içtihatlarına atıf yapılarak Soylu'nun sözlerinin, ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı kapsamında olduğu savunuldu.

Kararda, "Fikirlerin serbestçe dile getirilmediği toplumlarda kamusal sorunlar hakkında sağlıklı bilgi edinmek ve çözüme ulaşmak mümkün değildir. Bireylerin bakış açılarına hoşgörülü yaklaşmak, demokratik siyasi bileşenin önemli bir bileşenidir. AİHM, ifade özgürlüğünün herkes için değerli olmakla birlikte siyasi partiler ve faal üyeleri için özel bir önem taşıdığını belirtmiştir. Politik tartışmalar esnasında politikacılara yöneltilmiş eleştiriler söz konusu olduğunda, saldırgan sözcükler kullanılması, sert eleştiriler yapılması ve kaba cümleler kurulması beklenebilir bir şeydir ve AİHM daha fazla hoşgörü gösterir. AİHM daha ileri bir kabul ile bilgi ve kanaatleri açıklama özgürlüğünün bir ölçüde abartmaya hatta kışkırtmaya başvurmayı da içerdiğini savunmuştur" denildi.