Düzen siyaseti reformculuktan bile çok uzak

Reformlar, üzerinizi tam örtmeyen bir yorganı ince hesaplarla en doğru yere çekmeye benzer. Temel varsayım yapılan değişiklik sayesinde toplam sistemde iyileştirmeler yapmaktır. Bazen sorunu kendi bölgenizden kovalayıp başkasının kapısının önüne koymuş olursunuz. Burjuva siyasetinin tepe noktası reformculuk olabilir. Başarılı reformların arkasında ciddi bir mühendislik vardır. Bugün Türkiye’de düzen siyaseti bir sorunu çözmeyi düşlemenin bile çok uzağındadır. Önümüze gelen vaatlerin içeriksizliği, burjuvazinin ve onun siyasi temcilcisi düzen partilerinin hiçbir gerçek problem üzerinde hiçbir gerçek düşe sahip olmadıklarını açık seçik ortaya koyuyor.

Seçmek zamanı geldi yine. Bir pazar yerindesiniz; panayır desek yeridir. Sağlı sollu dizilmiş satıcılar hepsi aynı tedarikçiden temin edildiği açıkça belli olan mallarını tezgahlarına dizmiş satmaya çalışıyorlar. Bekleyebileceğiniz tek farklılık pazarcılarda; ama sattıklarında değil. Madem hangi tezgaha gitseniz üç aşağı beş yukarı aynısını alacaksınız, o zaman satıcıyı seçmekten başka çare yok diye düşünür insan. Satıcılar uzun zamandır bu işin içinde oldukları için gereken tecrübeye sahipler. Soluk pembeyi “al al” göstermek için kırmızı şemsiyeye ihtiyaç olduğunu biliyorlar. Bir de çığırtkanlığın fark yarattığını. Aralarındaki rekabet kadar dayanışma da sezilebilir. “Tezgah kurarken” ya da ödeme sırasında bozuk çıkmazsa komşu tezgahtan yardım alınması kadar doğal ne olabilir? Parayı bir satıcıya ödüyor, üstünü yan komşusundan alıyorsunuz. Sorduğunuz ürün için “var” denilmesine rağmen neden bekletildiğinizi sorgularsanız, çırağın gizlice yan tezgahtan mal kapmaya gittiğini anlıyorsunuz.

İşte düzen siyaseti tam olarak böyle bir şey.

Laik, cumhuriyetçi, hukukun üstünlüğüne inanıyor sanılıp oy verilerek meclise sokulan partinin milletvekillerinin bir kısmının başka, ilgisiz kapılara gönderildiğini görüyorsunuz. Karşılıklı destek ya da koalisyon sözü olsa ortalıkta, gördüğünüze reel-politik yapmak diyeceksiniz. Ancak iyiden iyiye yardım alan partinin başkanı, başkanlık seçimlerinin ikinci turu için velinimetine pek umut vaat etmeyince bir irreel-politik durumu ile karşı karşıya olduğunuza hükmediyorsunuz. Tuhaf ama gerçek.

Yerden yere vurarak oy topladığı iktidarın sonradan yedeğine giren ve “var mı bize yan bakan” nidaları atan en milliyetçi partinin seçmeni olabilirsiniz. Partinizin son seçimden önceki söyleminin şu anki duruşuyla ilgisini muhtemelen kuramayacaksınız biraz hafızanız kaldıysa. Bu parlementer sistemin özelliği oyunuzu vermek dışında hesap sorabilecek, tutulmayan sözler için temsilcilerinizi geri çağırabilecek hiçbir olanağın tanımlı olmamasıdır. Siyaset size uymayınca, siz siyasete uyuyorsunuz mecburen. Bilinen bir psikolojik korunma mekanizmasıdır bu. Stockholm sendromuna benzer.

Memlekette satın aldığınız çamaşır makinesi size bildirilenden farklı ya da eksik çıkarsa, “ayıplı mal” olduğu savı ile hakkınızı arayabileceğiniz en azından bir yol tanımlanmış. Ama üç-beş yılda bir oyunuzu vererek halk egemenliğini gerçekleştirdiğiniz safsatasını ilkokuldan beri kafanıza kazıdıkları bu parlementer demokrasi oyununda, “ak” dediği için oy verdiğiniz partiniz seçimin ertesi günü “kara” demeye dönerse bir sonraki seçimi beklemek durumundasınız! Seçim cinsinden sayınca hayat çabucak geçip gidiyor.

Bütün yolların Roma’ya çıktığına inanılan yerde kim haritaya bakar? İşte ancak o zaman, “tatava yapma, yürü!” denilebilir yol arayan insana. Düzen dışı seçenekleri göremedikçe böyle hissedilebilecek seçimlerden birisi daha önümüzde. Buralarda uzun bir zamandır her şey aynı kalmak kaydıyla parti isimleri, liderler ve çığırtkanlıklar değişiyor sadece. Bu kısıtlı değişikliklerin mevcut düzene faydası, geçmiş vaatleri ve sahiplerini unutturmak ve bir de koca bir halkın parlementer demokrasi oyunu seyrederken uyuyakalmasına engel olmak.

POPÜLİZM GELENEĞİNİN KÖKÜ

Türkiye’de popülizm, parlementer demokrasi ile yaşıttır. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde, yeni dünya düzenine eklemlenmek için parlementer demokrasiyi yerel olanaklar ile “imal” eden mevcut siyasi yapı, aynı siyasi gelenekten bölünerek çoğalması nedeni ile seçmen önünde anlamlı bir fark yaratmak konusunda hep sıkıntı çekmiştir. Akraba evliliğinden kaynaklanan genetik hastalıklara benzetebiliriz. Eskiden toprak reformu yasasını hazırlayan teknokrata tek parti içinde çelme takan toprak ağası, tüccar ve girişimci, şimdi karşı kapıdaki komşu partidedir. Sınırsızca at koşturmasına zeval veren, sınıfsal çıkarını ışık hızında tanıyıp kollayamayan uzatmalı siyasi ortağını çarpıp çıktığı kapıda bırakmıştır. Geçmiş dönemin siyasi günahlarını da yükleyerek. Siyasi aktörler, geçmişte kapalı kapılar ardında yaptıkları tartışmaları şimdi halk önünde, sulandırılmış şekilde ve oy talebi ile yapmak durumuna gelmiştir. Oy isterken bir şey vermeyi vaat etmek adettendir ve vaat, somut, elle tutulur bir şey olmalıdır. Seyyanen 500 TL bayram harçlığı mükemmel bir örnektir. Kantarın topuzu kaçtığında bireysel vaatler kategorisinde ev ve araba anahtarına kadar çıkıldığı olmuştur, örneğin 1991’de. Endüstri revaçtayken, köye, kasabaya fabrika kurmak da kamusal vaadin zirvesi olmuştur bir dönem.

Siyaset bir ortaoyunudur burada. Her zaman öyle olmuştur. Bugüne kadar, tüm sağ partilerin ileri gelenlerinin referans aldığı Demokrat Parti deneyiminin temel direği, Celal Bayar’dır. Sermaye operasyonlarının maestrosu Celal Bayar’ın devletin yüce menfaatleri gerektirdiğinde “alternatif” Komünist Partisi (TKF) kurucusu olduğu bir siyasal düzenden geldiğimizi akıldan çıkarmamalıyız. Demokrat Parti deneyiminin baş aktörü Adnan Menderes’in tam dört dönem CHP milletvekili olduğunu unutturmamalıyız. Halkçı Ecevit’in mebus pazarı senaryolarında sağ partilerden çok da farklı bir yol izlemediğini de söylemeliyiz. Güneşin altında değişen bir şey yok.

Parlementosu OHAL marifetiyle neredeyse devre dışı bırakılmış parlementer sistemimizin yetmiş yılda geliştirip seçimler vesilesiyle siyaset sahnesine koyabildiği ayak oyunlarının sayısı, ülkenin büyüme hızına paralel artmıyor. Ulufecilik, af-tüccarlığı, iş-umudu-pazarlaması ve projecilik gibi bir elin parmakları sayısını aşmayacak figürden ibaret partiler-üstü popülizm portföyü, sürekli tadilattan geçirilerek yeniden kullanılıyor. Yazının geri kalanında çok partili düzene geçtiğimizden bu yana birkaç nesil yaşadıklarımızı anımsamaya çalışacağız.

ULUFECİLİK

İktidar uzun zamandır çiftçinin üretimde kullandığı motorinin yarısını bir şekilde karşılayacak da yardımı haketmek epey bir uzmanlık istiyor anlaşılan. Muhalefet ise 2015’te yaptığı 1,5 TL’lik mazot vaadine 2018’de yüzde 100 zam yapıp 3 TL’ye çıkarıyor. Muhalefet, iktidarı alana kadar ancak vaadine zam yapabilir. Peki tarıma ilişkin ciddi bir önerisi olan var mı?

İktidar, emeklilere dini bayramlarda “seyyanen” harçlık veriyor, ana muhalefet gençlere ulusal bayramlarda harçlık vermeyi vaat ediyor. Selahattin Demirtaş ise çok daha cömert davranarak aylık 500 TL sözü veriyor gençlere. Har vurup harman savurmalarını önlemek için olsa gerek, ulaşım, yemek, kültür ve sosyal faaliyetlerde kullanılabilecek bir kart formatında. Emekli maaşı olmayan yaşlılara aylık 1000 TL, en düşük emekli aylığının ise 3 bin liraya çıkarılacağı belirtilmiş. Bundan iyisi can sağlığı! Birisi sadece kredi borcu silmeyi vaat eden Akşener’e bunun nakit ödeme yapmak kadar psikolojik olumlu etkisi olmadığını söylemeli.

Makarnaya karşılık spagetti, kömüre karşılık bedelsiz doğalgaz vermek muhalefetten henüz kimsenin aklına gelmedi. Ama işsiz gençlere evde bedava Internet çoktan düşünüldü.

Genç kuşak pek tanımaz, Süleyman Demirel tütün üreticilerine “[ürününüze] kim ne veriyorsa ben beş fazlasını vereceğim” demiş ve de vermişti. Düzenin temellerini bu kadar net ve mizahi şekilde gösterdiği için, ve bir de geri kalanların zararına da olsa sözünü tuttuğu için teşekkür etmek gerekir ardından. Pahalı da olsa bir parlementer demokrasi dersidir bizlere. Üç-beş yılda bir oy avcılığına çıkmak gerektiğini öğretir.

2015’te emekçilere neredeyse 500 dolara karşılık gelen 1300 lira asgari ücreti eli titreyerek vaat etmiş olan Davutoğlu’nun (kendisinin değil) partisinin 16 yıllık iktidarında son üç yılda liranın dolar karşısında yüzde 40 değer yitirmesiyle net 1600 liralık asgari ücret an itibarıyla 350 doların altına düşmüş durumda. Yani emekçiye verilirmiş gibi yapılan ücretin ciddi bir kısmı bu “bul karayı al parayı” oyunu sırasında uçup gitti. ”Stratejik Derinlik” altında kaldı emekçi; Davutoğlu ise iktidarın tükenmek bilmeyen dokuz canından biri oldu. Uçuşun her kademesinde boş bir yakıt tankı daha atılıyor safra olarak.

Emekçiysen panayır yerinde fırsat aranırken, cebini iyi kollayacaksın.

Bir başka revaçta vaat de iş kurmak isteyen “gençler” için kredi ve hibeler. Bu krediler KOSGEB eliyle veriliyor. “Kasap, terzi, reklamcılık, mobilya imalatı, pastane, börekçi, tuhafiye, kuaför gibi alanlarda daha çok başvuru yapıldığı”[1]yazıyor bir gazete haberinde. Oysa yıllar önce KOSGEB’in adındaki S “Sanayi” için oradaydı. Küçük ve Orta Sanayi Geliştirme Başkanlığı’ydı adı tam olarak. Adındaki “sanayi” kelimesi “işletme” ile değiştirilse de önceki yıllar boyunca tanınan kısaltması aynı kaldı. Bugünkü odağının esnaf kesimine kaydığı anlaşılıyor. Yakın zamanda çıkan iki haberden Sayıştay’ın dağıtılan kredilerin yüzde 65’inde keyfilik saptadığını[2], bankalarınsa sıfır faizli kredilerden bir kısmını sigorta adı altında kasalarına koymaya çalıştıklarını[3]anlıyoruz. Genel manzara ile gayet uyum içindedir.

Bu sömürü düzeni içinde kaynakların siyasi kaygı gözetilmeksizin, belli bir fikir silsilesi içinde ve bir hedefe doğru kullanılabileceğini düşünmek toyluk olmaktan öteye gidemez.

AF TÜCCARLIĞI

Mevcut yasalarla sorunlu 13 milyon konutun durumunun yeniden ele alınması bir “imar barışı” olarak sunuluyor. Bu kadar büyük bir iyilik, makul cezaların tahsilatını meşru, hatta affedilen için istenilir kılıyor. Bu şekilde hem devlet, hem “vatandaş” kazanmış oluyor. Şehirler ve emek dışında herkes kazanıyor. Köyden kente göç dalgasının hız kazandığı Demokrat Parti döneminden bu güne neredeyse 70 yıl geçti. Düzen değişmedi. Anadolu kasabalarından, varoşlardan geçerken tamamlanmamış çatı katları ve açık bırakılmış demir filizleri görüyoruz. Hazır beton gibi şimdilerde yaygınlaşmış inşaat teknolojileri olaya hız boyutu katmış olmalı.

Cezaevleri tarafında, hukuk sistemine yardımcı olmak amacıyla, yargı işlevinin bir kısmını üzerine almaya çalışan siyaset mekanizması, kuş bakışı yöntemi ile mahkumların çoğunun “kader mahkumu” olduğunu belirliyor. Bahçeli, büyük ortağının kolundan çekiştirerek her zaman ciddi bir oya karşılık gelen bu alışılmış yöntemin kullanımını hatırlatmaya çalışıyor. Rastlantı eseri seçim öncesine gelen Ramazan Bayramına yetişmesinin olası affın etkisini iki kat artıracağı hesaplanmış. Medyayı memur edip oluşturulacak bir mizansen ile daha iyi prim yapar. Niyeti dahi oyu hak ediyor. Siyasi ittifak sisteminde birbiri ile karşıt iki tezin ortaklar tarafından paylaşılabilmesi, seçmen kitlesinin kafasını karıştırma yönünde eşsiz olanaklar sağlıyor. İşbölümü şart.

Başbakan Binali Yıldırım “Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları, askerlikle, nüfusla ilgili, RTÜK cezaları, köprü otoyol kaçak geçişleri vesaire, kısaca vatandaşın devletle, devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşla el sıkışılıyor” demiş. Bu açıklama içinde düzeni anlatan en anlamlı kelime “vesaire” olsa gerek.

İŞ UMUDU İLE OY AVCILIĞI

16 yıllık iktidar tarafından “Taşerona Kadro” vaadinin ortaya atılışının üzerinden 6 yıl geçti. 2012 yılında yandaş gazete haberlerinde[4]bu yanıltıcı başlığın altında aslında kadro verilmese de taşeron işçilerin tüm haklarının kadrolularla aynı seviyeye getirilmesi için “düğmeye basıldığı” müjdesi veriliyordu. Hiçbir mantık ölçütünden geçmeyecek bu çelişkinin sorgulanması düzen siyaseti kanallarında yer bulmadı. Taşeron çalıştırmanın temel mantığı maliyet kontrolü, işin devamlılığına ilişkin belirsizliklerin kurum/şirket dışına havale edilmesi ve geçmişte kadroluya tanınmış müktesep hakların yeni istihdam için engellenmesidir. Her şey aynı kalmak şartı ile emekçinin sadece adının taşeron olması aklı başında kimsenin ciddiye almayacağı bir söylemdir. Bu arada “düğmeye basılması” ve “…’e müjde” klişelerinin düzen medyası tarafından aşırı kullanım sonucu yalama olan ve bu dönemi karakterize eden iki tema olduğunu da söylemeliyiz. Taşerona kadro konusundaki yalanlar ve ikiyüzlülükler saymakla bitmiyor. Örneğin yıllarca işini taşeron emeğe çözdürürken sadece işin sonucuna bakıp emeğin niteliğini hiç sorgulamamış olan devlet birden bir sınav gereğini gündeme atıyor. Sorgulanmıyor. Bunun dışında, kadroya geçmeyi beklerken emekliliğe zorlananlar, kadroya geçebilmek için geçmiş şirketlerine açtıkları davalarından ve hak iddialarından feragat etmeye zorlananlar seslerini tüm ülkeye duyuracak kanal bulamıyorlar. Her vaat için sadece “düğmeye basılma” sesi duyulur kalıyor. Seçimlerin gündeme gelmesi ile birlikte düğmelere daha sık basılıyor, gazete manşetleri müjdelerle doluyor. Projecilikte hızlı iş bitiricilikle övünen, ancak her yeni projesi ekonomimizde yeni delikler açan iktidarımız, 2015 yılının seçimden önceki aylarında bu düğmelere yine basmış ve üzerinden epey zaman geçmiş.

Atama bekleyen öğretmenlerin durumu konusu her seçim vesilesiyle gündeme gelen, neredeyse ulusal folklör düzeyinde bir başlık oldu. Öğretmenlik gibi ne yaptığı belli bir meslek grubunun eğitim sonrası istihdamı konusunu 16 yıldır çözememiş bir iktidarın “kariyer rehberlik sistemi” sayesinde gençlerin istihdam sorunlarını çözme konusunda laf ebeliği yapabilmesi ve yandaş bir gazetenin “Hükümet, gençlere iş ve kariyer için tüm imkânları seferber ederken, söz verdiği 5 milyon istihdam için önemli adımlar atılacak.” şeklinde haber yayınlamakta beis görmemesi düpedüz insan onuru ile dalga geçmektir.[5]

Halka yalan söylemek suçtur.

PROJELER PROJELER

Kanal İstanbul, Milli Uçak, Milli Otomobil başta olmak üzere birçok proje ateşli şekilde gündeme düşüp sonra yok oluyor. Örneğin büyük tantana ile ortaya atılan Kanal İstanbul projesinin ilk dile getirilişi 2011 yılında. Fikren dillendirmekten bahsetmiyoruz, lansman tadında, sunumlu, şenlikli. Aradan 7 yıl geçmiş. Yine milli otomobil projesi için de 2011’de TÜSIAD’da yapılan konuşmaya kadar geri gidilebilir. Bu projecilik tarzı seçim vaatlerinin geçmişine uzandığımızda Erbakan’ın “Ağır Sanayi Hamlesi” çıkışlarını hatırlarız. Kıbrıs çıkarması nedeniyle ambargoya uğrayan Türkiye’nin elzem ihtiyaçlarını karşılayacak “ağır” sanayinin kurulması gayet revaçta olan bir vaat olmuştu geçmişte. Komedi filmlerine bile konu olan temel atma törenlerinin vazgeçilmez dekoru kürek, kurdela ve harç dolu el arabasıydı. Muhalif gazeteler çok geçmeden temel atma yerini yeniden ziyaret ederek, oralarda otlayan hayvanları resimlerdi haberlerinde.

Yıllar önce Japon mucizesi basında büyük yer alırdı. Bugünlerde Güney Kore revaçta. Otomotiv sanayiinin orada hangi desteklerle, ne şartlar altında kurulduğu konusunda en ufak araştırma yapmamış olan yazarlar, bu ideolojik temayı işlemek üzere tek merkezden işaret almışçasına üretimdeler. Türkiye’de yapılan otomobil üretimi dünyada 14. sırada yer alıyor. Bu sayı Rusya ve İtalya’nın üzerinde. Milli olma konusuna gelirsek, bu üretimin coğrafi olarak burada yapılmasının temel nedenlerinin, bölgesel dağıtım kolaylığı, emek niteliği ve maliyeti, iç pazar büyüklüğü gibi ülkenin teknolojik seviyesi ile doğrudan ilgili olmadığı aşikar. Artan dolar kuruna karşılık TL cinsinden aynı kalan ücretler gelecek senelerde ülkemizi bir otomotiv üretim cenneti haline getirirse bunu kutlamalı mıyız? Yıllar önce, otomotiv sanayimiz ithal ikamesi modelinde çalışırken televizyon haberlerinde otomobilin ne kadarının içeride yapıldığı vurgulanırdı. Bugün dünya ölçeğinde üretim ve dağıtım yapması gereken bu sektör ile ilgili hayal kurmadan önce ekonomik dinamikleri anlamak durumundayız. Otomobil ekonomisinin temel direkleri tasarım ve lisans hakları, üretim, dağıtım-destek ve vergilerden oluşuyor. Arabanın ham fiyatı üzerinden yüzde 70 vergilendirme olan ekonomizde bizlerin gördüğü son fiyatların çok altında fiyatlarla dünya piyasası ölçeğinde tasarım, üretim ve dağıtım yapmak gerekiyor. Sorun çıkınca milyonlarca arabayı geri çağırabilmek gerekiyor. Milli sermaye ne kadar gerçekse milli araba da o kadar gerçek olabilir.

Muharrem İnce “Siyasette uzay madenciliğini tartışacağız. Hurafeler değil bilim konuşacak insanlar. `Kuantum´ diyen cumhurbaşkanı olacak, `Endüstri 4.0´ diyen cumhurbaşkanı olacak; Türkiye´nin dili bu olacak” demiş. Önce dünyaya geri ayak basıp ülkemiz madenlerini ve madencilerimizin güvenliğini konuşsak? Soma katliamının dördüncü yılını dolduralı bir ay olmadı. Bugün madenlerimizin daha güvenli olduğunu ve sorumluların gereken cezayı gördüğünü kim iddia edebilir? Teknolojiyi cümle içinde kullanmakla gidilebilecek kariyer noktası teknoloji-bilim dergisi editörlüğünü aşmamalı gerçek hayatta.Tabii ki “bulut” deyince apartman müştemilatından fazlasını algılayan bir lider hepimizin hayali.

ÇIKIŞ NEREDE?

Popüliste laf ebeliği malzemesi olan tüm sorunlar, istihdam ve üretim, teknoloji ve bilim, barınma ve şehircilik, eğitim, sanat ve kültür; paranın egemenliğinden uzak ve birbiri ile ilişkili toplam bir düzenin parçaları olarak gerçek bir çözüme ulaşabilir ancak. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Ağaçlardan ormanı görememek bir yana, otlardan ağaçları bile görememek riskine karşı doğrulup ayağa kalkmamız gerek bugünlerde.

