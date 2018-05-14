'Düzen değişikliği' talebini seçime sokacaklar

Bu Düzen Değişmeli Platformu, geçtiğimiz haftasonu düzenlediği toplantılarla yola çıktı. Platformun adaylarıyla gönüllülerinin buluştuğu toplantılarda, 24 Haziran seçimlerinde yeni bir Türkiye için oy isteneceği belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuksuz bir şekilde 24 Haziran seçimlerine katılmasını engellediği Türkiye Komünist Partisi (TKP), düzen değişikliğini savunan bağımsız adaylar için çağrıda bulunmuştu.

TKP'nin girşimiyle bu doğrultuda kurulan Bu Düzen Değişmeli Platformu, haftasonu gerçekleştirdiği toplantılarda adaylarıyla gönüllülerini buluşturdu.

Şu ana kadar Ankara, Antalya, Mersin, Çanakkale, İzmir ve İstanbul'un 3 seçim bölgesinde gerçekleşen toplantılarda Platform'un seçim deklarasyonu okundu ve aday gösterilen bölgelerdeki çeşitli mahallelerde çalışma yürütmek üzere ekipler kuruldu.

'ÇALINMIŞ OYLARI GERİ İSTİYORUZ'

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Aydemir Güler, dün Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuştu.

Konuşmasında düzen değişikliği talebinin zorunluluğunu vurgulayan Güler, "oyları bölmeyin" telkininde bulunanlara, "Biz boyun eğmeyenlerin çalınmış oylarını geri istiyoruz. Türkiye emekçilerinin, öldürülenlerin, zulme uğrayanların, hakkı yenenlerin hakkını istiyoruz. Türkiye'nin aydınlık geleceğinin yanına saf tutmaya çağırıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Soma Katliamı, geçen hafta anılan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve Nisan ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 177 işçiyi hatırlatan Aydemir Güler, "Türkiye’ye, bize, emekçilerimize, insanımıza düzenlenen saldırıya yetişmek gerekiyor. Bu saldırının hızına yetişen bir kuvveti örgütlemek zorundayız" dedi.

Aydemir Güler, konuşmasının devamında, düzen değişikliği hedefine ilişkin şu ifadeler yer verdi:

"Denizlerin kalemini kıran Demirelleri, imam hatip şampiyonlarını, Atatürkçüyüm diye gezinen, kürsüden ayetler okuyan 12 Eylül paşasını unutamayız. Tüm bu saldırıların, cinayetlerin arkasında Türkiye kapitalizminin tarihi, bu kanlı düzenin tarihi var. Türkiye kapitalizmi bir meczupluk halini aldı. Çıldırdılar, bu hali gitmelerinin yakın olduğu şeklinde okumalıyız. Türkiye kapitalizmini bu hale getirenler daha fazla devam edemeyeceklerini yansıtıyorlar. Bu düzen değişir, bu düzen değişmelidir”



'KÖTÜLÜKLERİN KAYNAĞI SÖMÜRÜ DÜZENİ'

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun toplantılarında okunan "Böyle bir Türkiye ister misin?" başlıklı seçim deklarasyonunda, "kimin bu düzenin başı olacağını seçmek zorunda olunmadığı, düzen değişikliğine oy verilmesi gerektiği" vurgulandı.

Platform'un seçim deklarasyonu şu şekilde:

Böyle bir Türkiye ister misin? İnsan insanı sömürmeyecek, kimse bir başkasının hakkını yemeyecek.

İşsiz kalmayacak.

Herkesin insanca yaşayacağı bir evi olacak.

Isınma, aydınlanma, su, toplu taşıma ücretsiz olacak.

Yerli ve yabancı tekellere ait bütün işletmeler ve bankalar devletleştirilecek.

Sanayi ve tarımda üretim toplumsal çıkarlar doğrultusunda planlanacak ve Türkiye her açıdan kendine yeten bir ülke haline gelecek.

Eğitim, bütün aşamalarında bilimsel temellerde ve bedelsiz olacak.

Parasız sağlık hizmeti verilecek.

Ülkeyi ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan yıkıma götüren Avrupa Birliği üyelik süreci sonlandırılacak.

NATO’dan çıkılacak, bütün yabancı üslere el konacak.

Dinin siyaset, yargı ve devlet işlerindeki etkisi tamamen kaldırılacak.

Yeşil alanların, tarihin, kültürel varlıkların yok edilmesine son verilecek.

İnsanların özgürce ve sağlıklı bir biçimde yaşayacağı kentler yaratılacak.

Irk, din, cinsiyet farklılığı hiçbir eşitsizlik ve haksızlılığa yol açmayacak.

Çocuk işçilik ve çocuk evlilikleri yasaklanacak.

Kadınların toplumsal yaşama katılımı önünde bütün yasal, ekonomik ve kültürel engeller bertaraf edilecek.

Temel insan haklarının tamamı güvenceye alınacak, herkes yasalar önünde eşit olacak, hiçbir yöneticinin dokunulmazlığı olmayacak.

Devlet, emperyalizme karşı yurtsever, gericiliğe karşı aydınlanmacı, bireyciliğe karşı toplumcu ve halkçı bir doğrultuda yeniden yapılandırılacak.

Hep birlikte böyle bir ülkede yaşamak istiyoruz.

Anlaştık o zaman… Bütün bunlar nasıl mı olacak?

Küçük bir azınlığın fabrikalara, plazalara, bankalara, tarımsal arazilere, madenlere, akarsulara, ormanlara, deniz kıyılarına el koyduğu bu düzeni değiştirerek!

Bu düzen haksızlık üretir, adaletsizlik üretir, bütün kötülüklerin kaynağıdır. Bu düzen akıl dışıdır, çürümüştür. Bu düzen insanlarımıza 16 yıl boyunca AKP’yi lâyık görmüştür. Bu düzen değişmelidir.

* * *

'Bu düzen değişmeli' diyen Türkiye Komünist Partisi seçimlere girme yeterliliği olmasına karşın YSK tarafından seçimlere sokulmadı.

Türkiye Komünist Partisi “bu düzen değişmeli” diyenlere çağrıda bulundu. Türkiye’nin birçok yerinde halk toplantıları yapıldı.

Seçimlere bağımsız olarak girecek adaylar belirlendi.

Neye karşıyız, ne istiyoruz sorularına hep birlikte yanıt ürettik.

Seçimlere bağımsız adaylarla giriyoruz. Yalana, sahte çözümlere karşı diyoruz ki:

Kimin bu düzenin başı olacağını seçmek zorunda değilsin. Bu düzeni değiştirmeden bize rahat yok.

Biz bu düzeni değiştirmek isteyenlerin sesini seçimlere, meclis’e taşımak için yola çıktık.

Sen de katıl

Oylar düzen değişikliğine!"





13 İLDE 17 ADAY

Bu Düzen Değişmeli Platformu, Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının ikamet ettiği 17 seçim bölgesinde birer aday gösterecek.

Platform'un açıkladığı aday listesi şu şekilde:

Adana adayımız: Tuğçe Sezen Gedik

Ankara 1. Bölge adayımız: Ali Rıza Aydın

Ankara 3. Bölge adayımız: Özge Aydemir Güney

Antalya adayımız: Sevinç Sertbarut

Bursa 1. Bölge adayımız: Salih Çam

Çanakkale adayımız: Berna Ersoy

Diyarbakır adayımız: Selahattin Turğa

Eskişehir adayımız: Oktay Yolsever

İstanbul 1. Bölge adayımız: Aydemir Güler

İstanbul 2. Bölge adayımız: Orhan Aydın

İstanbul 3. Bölge adayımız: Atakan Boyoğlu

İzmir 1. Bölge adayımız: Deniz Arık Binbay

İzmir 2. Bölge adayımız: Kemal Okuyan

Kocaeli adayımız: Mustafa Tozkoparan

Konya adayımız: Lütfi Dilek

Mersin adayımız: Derya Demir

Tekirdağ adayımız: Turan Arslan