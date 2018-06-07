Düzce Üniversitesi’nde skandal soruşturma

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü’nde okuyan 23 öğrenciye fakülte dekanlığınca 'öğretim üyeleri hakkında sosyal medya paylaşımı' gerekçesiyle soruşturma açıldı. Öğrencilerin mesajlaşma grupları ve sosyal medya paylaşımları üzerinden öğretim üyeleri hakkındaki düşüncelerinin dahi denetlenmesi adı daha önce de bir kadro skandalıyla gelen fakültede sorunun boyutlarına işaret ediyor.

Açıldığı 2015 yılından bugüne Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü’ndeki keyfi uygulamalardan, sınav sisteminden ve kimi akademisyenlerle fakülte yönetiminin baskılarından hoşnutsuz olan öğrenciler, rektörlüğe ve ilgili makamlara 100’ü aşkın dilekçe vermelerine rağmen hiçbir karşılık alamadıklarını belirtti.

Komisyon sınavlarının kamera kaydına alınmaması, dolayısıyla itirazların doğrudan reddedilmesi, akademisyen boşluğundan dolayı kimi derslerde ders işlenmeden öğrencilerin sınava tabi tutulması, derslerden sınıfın büyük bir çoğunluğunun kasıtlı olarak bırakılması tepki gösterilen konular arasında. Ayrıca, kimi akademisyenlerin öğrencilere tehditler savurduğu, bir akademisyeninse bölüm öğrencisine sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddialar arasında yer alıyor.

Söz konusu şikayetlerin odağındaki dekanın, geçen yıl doktorasını aynı üniversitede tamamlayan bir doçenti kadro açığına rağmen bölüme almadığı, buna tepki gösteren bir kişinin KHK ile görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan kadroya ise kendi oğlunu mülakat ile aldığı biliniyor.

BU İLK SORUŞTURMA DEĞİL

2016 yılında fakülte dekanlığının artan şikayetler üzerine bir toplantı önerdiği fakat toplantıda çözüm üretilmediği ve öğrencilerin sorularına yanıt verilmediği gibi, öğrencilerin kaygılarını paylaşan diğer öğretim üyeleri hakkında da olumsuz gelişmeler yaşandığı belirtiliyor. Bunun üzerine ikinci bir toplantı çağrısı yapıldığı ancak ilk toplantıda çözüm umudu görmeyen öğrencilerin bu kez toplantıya katılmadıkları, bunun üzerine dekanlık tarafından öğrencilere soruşturma açıldığı ifade edildi.

AİLELER AYAĞA KALKTI

Yaşanan baskılardan rahatsızlığını dile getirmek isteyen müzik bölümü öğrencilerinin aileleri de tepkili. Öğrenci aileleri Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptılar. Aileler adına Erol Zeki Gündüz’ün yaptığı açıklamada “Türkiye’nin dört bir yanından büyük zorluklarla okumaya gönderdiğimiz çocuklarımıza, bu fakültedeki bazı hocalar tarafından psikolojik baskı, haksız itham, hatta sözlü cinsel tacizde bulunulduğunu biliyoruz. Bu hususlarla alakalı çocuklarımızın dekanlık makamına yapmış olduğu yazılı başvurular dikkate alınmayarak olayların üzerinin kapatıldığını da biliyoruz. Öğrenciler tarafından verilen ve gizli tutulması gereken dilekçe, BİMER şikayetleri bizzat hocalara verilerek hocayla öğrenci karşı karşıya getirilmiştir. Bazı sınavlarda haksız yere verilen düşük notlarla öğrenciler yıldırılmaya çalışılarak yapılan sınav itirazlarına ret cevabı verilmiş ve yine dekanlık makamı tarafından konu kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Fakülte yönetiminin değişmesini talep eden veliler, belirtilen sorunlar çözülmediği taktirde akademisyenlerin adlarını tek tek açıklayacaklarını belirttiler.

DEKANDAN AÇIKLAMA

Gelişmeler üzerine bir basın açıklaması yapan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Yıldız Doyran, ailelerin kendisiyle iletişime geçmediğini iddia etti. Aileler ve öğrencilerse Doyran’ı basın açıklamasına davet ettiklerini, kendisinin katılmadığını belirttiler. Soruşturma sürecinin devam etmesi nedeniyle ayrıntılı bilgi veremeyeceğini söyleyen Doylan’ın aynı zamanda öğrencilerden birinin babası olan CHP Kaynaşlı İlçe Başkanı Erol Zeki Gündüz’ü hedef göstererek fakültesinde siyasete izin vermeyeceğini belirtmesi dikkat çekti. Doylan, geçen yıl kendi oğlunu usulsüzce kadroya almış olmasıyla biliniyor.

SORUŞTURMA GEREKÇESİ: SOSYAL MEDYA

Şikayetlerin üzerine dekanlığın üç yıldır hiçbir adım atmaması dikkat çekerken, son olarak 23 öğrenciye sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle soruşturma açılması, öğrenciler ve aileler tarafından skandal olarak adlandırılıyor.

Öğrencilere gönderilen evrakta “Soruşturmaya İlişkin Sorular” kısmıysa tüm süreci özetler nitelikte:

“1. Müzik bölümünden bazı öğrencilerin yer aldığı bir sosyal medya grubu var mıdır? Var ise bu grupta kurucu/üye veya bunun gibi olarak yazışma, görsel paylaşımında bulundunuz mu?

2. Herhangi bir sosyal medya topluluğu üzerinden üniversitemiz Öğretim Üyesi/Üyeleri hakkında bir yazılı/görsel ifadede veya paylaşımda bulundunuz mu?”