Düzce afet bölgesi ilan edildi

Düzce, meydana gelen sel felaketi nedeniyle 'afet bölgesi' ilan edildi.
Çarşamba, 24 Temmuz 2019 16:42

Düzce, meydana gelen sel felaketi nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.
 