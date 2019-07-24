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Düzce afet bölgesi ilan edildi
Düzce, meydana gelen sel felaketi nedeniyle 'afet bölgesi' ilan edildi.
Çarşamba, 24 Temmuz 2019 16:42
Düzce, meydana gelen sel felaketi nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.
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